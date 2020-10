"Gość Wydarzeń". Małgorzata Kożuchowska i Cezary Tomczyk [OGLĄDAJ] od g. 19:20

Trybunał Konstytucyjny orzekł w ubiegłym tygodniu, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Po ogłoszeniu wyroku przez TK rozpoczęły się protesty w całej Polsce,

Głos w sprawie protestów zabrał wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kaczyński w swoim wystąpieniu nawiązując do niedzielnych protestów, które miały miejsce także w kościołach mówił: "Musimy bronić polskich kościołów, musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo".

"To jest pana odpowiedzialność i pana krew na rękach"

- Pan wczoraj wystąpił przeciwko polskim obywatelom, to jest nie tylko głęboko niemoralne, nie tylko skandaliczne, ale jest to ciężkie przestępstwo przeciwko narodowi i przeciwko polskim obywatelom, ciężkie przestępstwo za które będzie pan musiał zapłacić - powiedział w Sejmie poseł KO Cezary Tomczyk odnosząc się do słów prezesa PiS.

- Pan za to bezpośrednio odpowiada, za to, co dzieje się w Polsce, to jest pana odpowiedzialność i pana krew na rękach - dodał Tomczyk.

W czwartkowym programie "Gość Wydarzeń" o problemie aborcji Bogdan Rymanowski porozmawia z posłem Cezarym Tomczykiem, ale także z aktorką Małgorzatką Kożuchowską, która w swoim wpisie na Instagramie podkreśliła wprawdzie, że "jest bezwzględnie za życiem", ale dodał również, iż "nie może jednak nie zabrać głosu w tej sprawie, bo jest matką i Polką".

"Życie jest wartością nadrzędną. Wierzę, że dawcą życia jest Bóg, który jest miłością" – napisała Kożuchowska.

"Bóg dał człowiekowi wolną wolę"

Opisała również swoje wspomnienia z okresu ciąży. "Przed badaniem rozmawialiśmy z mężem, że nawet gdyby coś było nie tak to dziecko urodzę. Taka była nasza wspólna decyzja. I pamiętam jak dziś tę wielką ulgę, że dziecko jest zdrowe! Miałam szczęście? Tak! Miałam wielkie szczęście!".

Później wyjaśniła, dlaczego dzieli się tak osobistymi przeżyciami. "Po co o tym opowiadam? Bo przecież każda mama i tata chcą mieć zdrowe dziecko, dla każdego aborcja to ostateczność (wierzę, że tak jest) pozostawia wyrzuty sumienia na całe życie. Ale Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I człowiek z tej wolnej woli ma prawo korzystać, ponosząc wszelkie często bardzo bolesne konsekwencje swoich wyborów" – podkreśliła aktorka.

