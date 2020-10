Małgorzata Kożuchowska o prawie do aborcji: jestem za wolną wolą

- Ludzie, którzy kierują się dekalogiem i wierzą w to, co niesie ze sobą wiara w Boga, wiedzą, jaki powinien być wybór i dla nich on jest prosty. Natomiast nie możemy zapominać, że w Polsce i na świecie żyją nie tylko tacy ludzie jak my, oni mają inne zdanie, wyznają inne wartości, nie wierzą. Oni również mają prawo do szacunku - przyznała w "Gościu Wydarzeń" Małgorzata Kożuchowska, aktorka.