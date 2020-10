Nieoficjalnie: warszawska policja od środy pilnuje kościołów i mieszkań posłów PiS

Z informacji, do których dotarł polsatnews.pl wynika, że naczelnicy poszczególnych jednostek otrzymali w środę podczas wideokonferencji z Komendantem Stołecznym Policji wyraźne polecenie, by zaniechać jakichkolwiek realizacji, funkcjonariusze mają zostać skierowani do ochrony przez 24 godziny na dobę kościołów, mieszkań i biur posłów PiS.

Polecenie oznacza, że policjanci operacyjni mają nie pracować przy sprawach, czy zdarzeniach, jakie pojawią się w stolicy oraz zaniechać zaplanowanych realizacji. Funkcjonariusze będą jednak zajmowali się czynnościami wynikającymi z kodeksu postępowania karnego i np. akcjami poszukiwawczymi.

Rzecznik warszawskiej policji: nie komentuję

O potwierdzenie naszych ustaleń poprosiliśmy rzecznika KSP nadkom. Sylwestra Marczaka. - Oczekuje pan, żebym skomentował wewnętrzną wideokonferencję? Nie komentuję nigdy działań Komendy Stołecznej Policji, które wynikają ewentualnie z wewnętrznych komunikatorów - odparł nadkom. Marczak.

Polecenie ma mieć związek z porannym oświadczeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. "Wobec zapowiadanych przez liderów i organizatorów protestów kolejnych prób aktów agresji i profanacji miejsc kultu religijnego, podlegająca mi policja będzie podejmowała zdecydowane działania" - poinformował w środę Kamiński.

"Oburzające działania wymierzone w miejsca kultu religijnego"

"W ostatnich dniach w wielu polskich miastach organizowane są uliczne protesty. Niektórym demonstracjom towarzyszą oburzające działania wymierzone w miejsca kultu religijnego, polegające na wtargnięciach do kościołów podczas odprawianych nabożeństw, profanacji symboli religijnych, niszczeniu elewacji świątyń czy obrażaniu duchownych i uczestników mszy świętych" - napisał w swoim oświadczeniu Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA miał po południu przesłać nowe polecenia komendantom, czego efektem ma być właśnie 24-godzinna ochrona kościołów, mieszkań posłów PiS i ich biur poselskich.

Według oficjalnych informacji w miniony weekend w związku z organizowanymi demonstracjami policja zabezpieczała 386 kościołów. Odnotowano też 22 wtargnięcia na msze i 79 uszkodzeń elewacji.

grz/sgo/ polsatnews.pl