Jarosław Kaczyński o protestach: obrońmy Polskę

- Ten wyrok stał się dzisiaj powodem albo pretekstem do gwałtownych wystąpień społecznych, które przebiegają w wyjątkowym czasie. Mamy ciężkie stadium epidemii - mówił Kaczyński. - Mamy stan, w którym wszelkiego rodzaju zgromadzenia powyżej 5 osób są zakazane. Mamy stan, w którym te demonstracje z całą pewnością będą kosztowały życie wielu ludzi - dodał.

Jak stwierdził, "ci, którzy do nich wzywają, ale też ci, którzy w nich uczestniczą sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się poważnego przestępstwa". - Władze mają nie tylko prawo, ale i obowiązek przeciwstawianie się tego rodzaju wydarzeniom - mówił.

- Wykonywane są ataki na kościoły. To jest wydarzenie w historii Polski, przynajmniej w tej skali całkowicie nowe. Wydarzenie fatalne, bo Kościół może być różnie oceniany, można być wierzącym lub niewierzącym, ale z całą pewnością ten depozyt moralny, który jest dzierżony przez Kościół, to jedyny system moralny, który jest w Polsce powszechnie znany. Odrzucenie go to nihilizm - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Ten nihilizm właśnie widzimy w tych demonstracjach i atakach na Kościół, ale także w sposobie wyrażania, ekspresji tych którzy demonstrują, niebywałej wulgarności, tym wszystkim, co pokazuje bardzo niedobre strony pewnej części naszego społeczeństwa - dodał.

"Musimy umieć powiedzieć »nie«"

- Mamy całkowitą rację, jeśli chodzi o kwestie prawne. Tego wyroku nie można zmienić w trakcie obowiązywania obecnej konstytucji. Nie można tym bardziej uchwalić ustawy, który by dopuszczała "aborcję na życzenie", a takie jest żądanie skrajnej Lewicy, sformułowane dzisiaj w Sejmie wśród okrzyków "Wojna, wojna!" - podkreślił Kaczyński.

Jego zdaniem, "dziś jest czas, w którym musimy umieć powiedzieć »nie« temu wszystkiemu, co może nas zniszczyć, ale to zależy od nas, państwa, jego aparatu, ale przede wszystkim zależy od nas, od naszej determinacji, odwagi".

- Obrońmy Polskę - zaapelował prezes PiS.

Kaczyński powiedział, że "w tych demonstracjach bardzo często na wezwanie dorosłych uczestniczą także dzieci". - Szkodliwość tego aspektu przedsięwzięcia jest szczególnie wielka. Trzeba się temu - jeszcze raz powtarzam - przeciwstawić - oświadczył szef PiS. - To obowiązek państwa, ale także obowiązek nasz, obywateli - dodał.

Prezes PiS podkreślił, że "w szczególności musimy bronić polskich kościołów". - Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dzisiaj jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo - ocenił lider PiS.

Jego zdaniem "bardzo często w tych atakach widać pewne elementy przygotowania, być może nawet wyszkolenia". - Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali - powiedział Kaczyński.

Młodzieżówka PiS "w obronie miejsc świętych"

Wcześniej przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda zaapelował do członków i sympatyków we wtorek o "obronę kościołów". - Brońcie naszych kościołów, angażujcie się w ochronę świętości mszy świętych, przeciwdziałajcie profanacjom symboli religijnych i naszych świątyń - apelował.

Z kolei Forum Młodych PiS poinformowało o przydzieleniu szefom okręgowym Forum Młodych zadania "obrony miejsc świętych".

Nasi działacze są już w terenie i bronią miejsc kultu. Podejmujemy działania w różnych miejscach w kraju i będziemy informować na bieżąco. Obserwujcie naszego Twittera! pic.twitter.com/3JAWrhdeWK — Forum Młodych PiS (@FMPiS_Oficjalny) October 27, 2020

"Nasz Przewodniczący Michał Moskal przydzielił szefom okręgowym FM zadanie obrony miejsc świętych dla milionów Polaków. Kościoły muszą pozostać miejscem bezpiecznym, miejscem, w którym wierni będą mogli bez obaw sprawować kult. FM PiS w całym kraju będzie tego prawa bronić!" - poinformowało FM PiS na Twitterze.

Natomiast przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości poinformowali we wtorek, że jego prezes Robert Bąkiewicz założył dzień wcześniej "nową organizację samoobrony chrześcijan - Straż Narodową", która będzie "bronić kościołów".

Protesty od czwartku

Decyzja przewodniczącego FM PiS i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości ma związek z trwającymi w całym kraju protestami wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego tygodnia. Osoby, które sprzeciwiają się wyrokowi TK protestowały i protestują od niedzieli m.in. przed kościołami i w kościołach w całej Polsce.

Wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego trwają od czwartku. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

