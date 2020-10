Dymisja rządu i w pełni legalna aborcja. Postulaty Strajku Kobiet

Dymisja rządu, w pełni legalna aborcja i zaprzestanie finansowania Kościoła z budżetu państwa - to niektóre postulaty przedstawione we wtorek przez Strajk Kobiet. W całej Polsce trwają protesty przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w całej Polsce trwają protesty przeciw zaostrzeniu prawa dopuszczającego przerywanie ciąży, których organizatorem jest m.in. przez "Strajk kobiet". Protesty odbywały się m.in. przed domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, siedzibą PiS w Warszawie i na ulicach wielu miast w Polsce. W niedzielę odbyły się protesty także przed i w kościołach.

Postulaty Strajku Kobiet

Ogólnopolski Strajk Kobiet we wtorek przedstawił swoje postulaty. Marta Lempart powiedziała, że propozycje zostały zebrane od osób, które od czwartku protestują na ulicach.

- Po pierwsze życzymy sobie, żeby oświadczenie pani Przyłębskiej było traktowane jako oświadczenie pani Przyłębskiej, a nie wyrok jakiegoś Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie, życzymy sobie Trybunału Konstytucyjnego, a nie jakiegoś czegoś, w którym zasiadają osoby nieuprawnione. Po trzecie, życzymy sobie Sądu Najwyższego, który będzie prawdziwy, a nie przynajmniej w części będzie się składał z funkcjonariuszy PiS robiących to, co każe prezes Jarosław Kaczyński. Chcemy prawdziwego Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy, żeby był dalej organ, który walczy o nasze prawa - powiedziała.

Z kolei Agnieszka Czerderecka mówiła, że od prawie roku walczymy z pandemią i "Polska jako państwo nie działa, nie radzi sobie absolutnie w tej walce". – Dlatego żądamy prawdziwej ochrony zdrowia, czyli pieniędzy na ochronę zdrowia – powiedziała. Kolejnym żądaniem przedstawionym przez Czerderecką była pomoc dla osób zwolnionych przez pandemię, dla przedsiębiorców, a także dla sfery kultury.

- Żądamy legalnej aborcji "na żądanie" i kropka - powiedziała Klementyna Suchanow. - Jest konieczna antykoncepcja refundowana przez państwo dostępna powszechnie, zwłaszcza dla osób młodych. Młode osoby, które wypełniają obecnie ulice prawie w 90 proc., potrzebują i zasługują na rzetelną edukację seksualną - dodała.

- Oprócz tego - pełnia praw człowieka. Prawa człowieka w tym kraju są coraz bardziej redukowane. Różne osoby protestujące i nie protestujące, wyrażające odmienną opinię są w jakiś sposób represjonowane. To wszystko niestety jest związane, i to było bardzo mocno widać w niedzielę, z tym, co w tym kraju wyprawia Kościół. Pozycja Kościoła, którą zajmuje jest haniebna. Żądamy zupełnego, totalnego, świeckiego państwa, zakończenia finansowania Kościoła ze strony państwa i pozbycia się raz na zawsze - w reszcie - religii ze szkół - dodała.

Marta Lampert podsumowując powiedziała, że najważniejszym głosem z ulicy jest postulat dymisji rządu. - Powołujemy radę konsultacyjną, która będzie pracować nad tym jak zacząć sprzątać po PiS-ie - dodała.

W ubiegłym tygodniu TK w pełnym składzie orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

W uzasadnieniu wskazano, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę. Wyrok TK zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli dwaj sędziowie.

