Premier zabrał głos ws. wyroku Trybunału i protestów

- Wszystkie przypadki, gdy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia kobiety, nie są objęte wyrokiem TK. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. (…) Kobiety nie powinny być zmuszane do aktu heroizmu. Stąd ten zapis cały czas jest - podkreślił premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym oświadczeniu. Zapowiedział też zalecenie wprowadzenia badań prenatalnych dla wszystkich kobiet.

Od czwartku w całej Polsce trwają protesty organizowane m.in. przez "Strajk kobiet" przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

ZOBACZ: Protesty ws. aborcji. Policyjny bilans

To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

"Będę zalecał wprowadzenie badań prenatalnych dla wszystkich kobiet"

We wtorkowym oświadczeniu do sprawy odniósł się premier Morawiecki.

- O co toczy się spór? Warto zadać sobie takie podstawowe pytanie i każdy w sumieniu niech na to pytanie odpowie. Czy jest to spór o danie prawa do życia dzieciom z zespołem Downa, czy jest to spór o niczym nieskrępowaną aborcję? Bo od odpowiedzi na te pytania właśnie zależy stosunek do tego, jak reagujemy na te sytuacje, z którymi mamy do czynienia, na tę dyskusję, która tak rozgorzała, która jest taka gorąca - podkreślał.

ZOBACZ: #WspólnyGniew. Kolejny protest ws. wyroku TK

Zaznaczył, że "badania prenatalne w ostatnich latach zostały rozszerzone".

- Stosowane są bardzo szerokie zalecenia, a najlepszym dowodem na to jest fakt, że jest nim poddawanych o 40 proc. więcej kobiet niż w roku 2015. Będę zalecał wprowadzenie badań prenatalnych dla wszystkich kobiet, bo dziś są one dla tych powyżej 35 roku życia - podkreślił.

- Wolność wyboru, prawo wyboru jest kwestią fundamentalną, ale chyba wszyscy zgodzimy się z tym, ze żeby ją zrealizować, trzeba żyć. Ten kto nie żyje, nie może zrealizować prawa do wolności wyboru. (…) Wolność zależy też od godności człowieka. To niezbywalna, konstytucyjna wartość leżąca u podstaw naszych wielu zachowań. Trzeba żyć, by móc później wybierać - mówił Morawiecki.

"Nie ma pozwolenia na ataki na nasze świętości"

Premier odniósł się również do protestów kobiet.

- Te akty agresji, napadów, wandalizmów, barbarzyństwa są absolutnie niedopuszczalne. Nie ma żadnego pozwolenia na ataki na nasze świętości, na ludzi, na kościoły, na prawo do realizowania wartości przez innych. Wykluczamy wszelką agresję w życiu publicznym i apeluję bardzo mocno, by powstrzymać się od aktów agresji, bo one mogą doprowadzić do eskalacji - zaznaczył szef rządu.

Ponownie podkreślił, że "dzisiejsze wzbudzenie na ulicach jest absolutnie wykluczone".

- Będziemy temu ze stanowczością przeciwdziałać. Burzy to ład społeczny i prowadzi do nierespektowania prawa. Chronimy życie i apeluję do wszystkich, którzy dopuszczają się do łamania prawa, by tego nie robili. Żyjemy w czasach epidemii, poprzez łamanie zakazów nie chronimy innych - dodał.

WIDEO - "Została zakopana żywcem". Tropem Kornelii ruszyli rodzice, zamiast policji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ Polsat News