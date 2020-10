Awantura w Sejmie. Protest posłanek Lewicy i wykluczenia z obrad [WIDEO]

Posłanki Lewicy zajęły mównicę, a następnie zgromadziły się tuż przy Jarosławie Kaczyńskim podczas wtorkowych obrad Sejmu. Doszło do przepychanek. Wicemarszałek Ryszard Terlecki poprosił o interwencję Straż Marszałkowską i wykluczył z obrad dwoje posłów KO. Awantura trwało około 15 minut.

Posłanki Lewicy przyszły do Sejmu ubrane w barwy Strajku Kobiet. - Z przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i PO są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS - powiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki na początku obrad Sejmu.

Gdy z wnioskiem formalnym o dołączenie do porządku obrad izby projektu ustawy klubu Lewicy, liberalizującego dostęp do aborcji wystąpiła Joanna Scheuring-Wielgus, na mówinicę weszła grupa posłanek Lewicy z tablicami "kobieta decyduje". Następnie cała grupa opuściła mównicę i stanęła w pobliżu miejsc PiS, gdzie siedzi Jarosław Kaczyński. W rękach trzymały tablice: "kobieta decyduje", "legalna aborcja" oraz skandowały: "to jest wojna".

Prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wezwał na salę Straż Marszałkowską. Ta oddzieliła kordonem ławy, w których zasiadają posłowie PiS.

"Przywołuję panią do porządku"

Po zarządzonej przerwie wicemarszałek Terlecki wykluczył z posiedzenia parlamentarzystów KO: Klaudię Jachirę i Sławomira Nitrasa. Wezwał ich do opuszczenia sali obrad, a Straż Marszałkowską do usunięcia ich, jeśli sami jej nie opuszczą.

"Pani poseł Jachira, na postawie art. 175 ust. 3 Regulaminu Sejmu przywołuję panią do porządku, na podstawie art. 175 ust. 4 przywołuję panią do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pani prowadzeni obrad. Pani poseł, pani nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Na podstawie art. 175 ust. 3 podejmuję decyzję o wykluczeniu pani z posiedzenia Sejmu w dniu dzisiejszym" - mówił Terlecki.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do Nitrasa. Wicemarszałek wezwał straż do usunięcia wykluczonych posłów, jeżeli nie będą chcieli opuścić sali.

Wicemarszałek pouczył też i przywoływał do porządku kilku innych posłów opozycji: Joannę Scheuring-Wielgus (Lewica), wiceprzewodniczącą klubu KO i liderkę Inicjatywy Polska Barbarę Nowacką, Michała Szczerbę.

Następnie Terlecki zwołał Konwent Seniorów. Zarządzono przerwę, po której udało się wznowić obrady, choć w wyjątkowej formie. Mówincę otoczyła Straż Marszałkowska.

bas/ml/ PAP, polsatnews.pl