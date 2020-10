Inicjatorzy akcji do 15.11.2020 r. przyjmować będą zgłoszenia osób zainteresowanych pobytem w okresie zimowym od grudnia 2020 r. do marca 2021 r. w obiekcie przy ul. Św. Gertrudy w Krakowie.

Zastrzegli, że ofertę kierują wyłącznie do osób bezdomnych i potrzebujących. Pokoje będą udostępnione za 1 zł miesięcznie. Warunkiem będzie również odpowiednie zachowanie. "Weryfikacja cotygodniowa, osoby nie przestrzegające regulaminu utracą prawo pobytu" - przekazali.

"Musimy sobie pomagać"

"Jeżeli znacie takie osoby, proszę przesyłajcie nam informacje wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji akcji oraz dokumenty, które umożliwią nam weryfikację. O tym kogo wybraliśmy poinformujemy do 20.11.2020 r." - poinformowali inicjatorzy akcji.

"Musimy sobie pomagać w tych trudnych czasach i dysponując miejscami chcemy pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują!" - przekonują.

Według rozporządzenia Polska od 24 października, czyli od soboty, stała się strefą czerwoną z nowymi obostrzeniami, co już wcześniej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Oznacza to, że prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, ale muszą one stosować do zaleceń reżimu sanitarnego.

Możliwość zamknięcia kolejnych dziedzin życia

Pandemia nie jest jednak czasem, gdy obiekty hotelowe przeżywają oblężenie. Doskonale zdają sobie z tego sprawę hotelarze. Nastroje branży, a dokładnie zakwaterowania i gastronomii wskazują na powrót pesymizmu charakterystycznego dla pierwszej fali pandemii. Wskaźnik koniunktury obniżył się z minus 21,2 do minus 29 punktów i był najniższy od czerwca.

Badanie GUS przeprowadzono jeszcze przed ogłoszonymi w piątek przez rząd nowymi restrykcjami.