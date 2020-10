Pandemia pogarsza nastroje przedsiębiorców - niemal w każdym sektorze

Wyliczany co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury pogorszył się w październiku w przypadku większości obszarów działalności gospodarczej, za wyjątkiem handlu hurtowego. Badania prowadzono jeszcze przed ogłoszeniem przez rząd poważnych obostrzeń administracyjnych, które mają obowiązywać co najmniej do 8 listopada.

Będzie gorzej

O ile oceny bieżącej sytuacji na ogół nie są złe, to pesymizm dominuje w postrzeganiu sytuacji w najbliższej przyszłości. W tej ostatniej kwestii nie ma już wyjątków, wszyscy spodziewają się pogorszenia warunków działania.

Z minus 6,2 do minus 9,7 punktu pogorszyły się oceny koniunktury w przetwórstwie przemysłowym. O 1,5 punktu w dół poszły oceny dotyczące budownictwa, choć są nadal znacznie lepsze niż notowane w okresie od kwietnia do czerwca.

Relatywnie dobre nastroje panują wśród przedstawicieli handlu hurtowego. Co prawda w tym przypadku wskaźnik nieznacznie się obniżył, ale uwzględniając wahania sezonowe, poszedł lekko w górę. W handlu detalicznym optymizm jest znacznie mniejszy i tu zanotowano spadek z minus 6,5 do minus 9,8 punktu. Zdecydowanie pogorszyły się nastroje w branży transportu i gospodarki magazynowej.

Kryzys w hotelach i restauracjach

O powrocie do pesymizmu charakterystycznego dla pierwszej fali pandemii można mówić w przypadku zakwaterowania i gastronomii. Tu wskaźnik koniunktury obniżył się z minus 21,2 do minus 29 punktów i był najniższy od czerwca.

Słabnie optymizm w sekcji informacji i telekomunikacji. W tym przypadku co prawda wskaźnik jest 7,5 punktu na plusie, ale jednocześnie jest to poziom niższy niż przed miesiącem o 2 punkty. Pogorszenia koniunktury spodziewają się także przedstawiciele branży finansowej i ubezpieczeniowej. Tu wskaźnik obniżył się z 5,6 do 3,8 punktu. Z rosnącym pesymizmem patrzą w przyszłość firmy usługowe.

Z badań GUS wynika, że nieco poprawiła się skłonność przedsiębiorców do podejmowania inwestycji. W październiku odsetek firm reprezentujących przetwórstwo przemysłowe, planujących inwestycje zwiększył się z 60,5 do 65,4 proc. W przypadku budownictwa odnotowano wzrost z 40,1 do 41,7 proc.

Roman Przasnyski