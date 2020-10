Prezydent na Stadionie Narodowym: będą kolejne lecznice dla chorych na COVID-19

Prezydent Andrzej Duda odwiedził w piątek w południe Stadion Narodowy, gdzie powstaje szpital tymczasowy do walki z epidemią COVID-19. - To inwestycja zabezpieczająca - podkreślał.

- Dzisiaj prezydent odwiedzi Stadion Narodowy zamieniany w szpital - zapowiedział w programie "Graffiti" szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. W jego ocenie to "przykład wzorcowego, planowanego działania". - Plan przygotowania tego szpitala był opracowany wiosną tego roku - podkreślił Soloch.

"To szpital, który ma stanowić zabezpieczenie"

- To inwestycja zabezpieczająca. To nie jest tak, że dzisiaj mamy problem, który musimy rozwiązać poprzez te łóżka, które powstaną w tym szpitalu - docelowo to będzie nawet kilka tysięcy miejsc dla chorych - to jest szpital, który ma stanowić zabezpieczenie, gdyby pandemia nadal rozwijała się w sposób bardzo szybki, bardzo zdecydowany, gdyby brakowało miejsc w szpitalach (...). Wtedy ten szpital będzie uruchomiony - podkreślał prezydent Andrzej Duda.

- Wielokrotnie cieszyliśmy się i wygrywaliśmy na tym stadionie, wierzę w to, że dzisiaj będąc tu symbolicznie, idziemy także do zwycięstwa z koronawirusem - podsumował, dziękując przy tym "wszystkim zaangażowanym".

Prezydent podziękował m.in. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi za to, że "w tak szybkim tempie to zadanie realizują". - Zadanie, które było wcześniej koncepcyjnie przygotowane, było przewidywane jako ratunkowe do wykonania, ale dziś, jak widać, przyszedł taki czas, że w związku z niestety rozszerzająca się pandemią koronawirusa ono jest w realizacji - dodał.

Zaznaczył, że - jeśli będzie taka potrzeba - szpital będzie mógł przyjąć chorych już w przyszłym tygodniu.

- Będą także inne szpitale, które są przygotowywane w całej Polsce - zapowiedział prezydent.

Wideo: Prezydent na Stadionie Narodowym

Prezydent: Nośmy maseczki

- Polecam nosić maseczki nie tylko w miejscach publicznych, ale także w sytuacjach bardziej prywatnych, ze znajomymi. Naprawdę warto tych maseczek używać. Nie jest to może komfortowe, ale z całą pewnością bezpieczniejsze dla zdrowia - ocenił prezydent.

Ze szczególnym apelem zwrócił się do ludzi młodych. - Chrońmy seniorów ponad wszystko. Pomagajmy, dostarczajmy im pożywienie, zachęcajmy do tego, by pozostali w domu - powiedział prezydent.

Duda zaapelował też, by w miarę możliwości ograniczyć wizyty na cmentarzach i spotkania rodzinne w związku ze zbliżającymi się uroczystościami Wszystkich Świętych i Zaduszkami.



- To bardzo ważne, aby po tych dniach, na skutek przemieszczania się, wzajemnych kontaktów, abyśmy nie mieli intensyfikacji rozprzestrzeniania się koronawirusa - podkreślił.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawiając nowe obostrzenia zastrzegł jednak w piątek, że ewentualna decyzja w sprawie ograniczenia dostępności cmentarzy zapadnie w kolejnym tygodniu.

Na początek 500 łóżek

Zgodnie z zapowiedzią szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka, szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym ma być gotowy w tym tygodniu. Trwa nabór pracowników. Do pracy zgłosiło się już ponad 1250 osób.

Jak informował premier Mateusz Morawiecki, w związku z pandemią koronawirusa podjęto decyzję o przygotowaniu szpitali tymczasowych, pierwszy powstanie na Stadionie Narodowym. W pierwszym etapie będzie tam 500 łóżek, z czego 50 przeznaczonych do intensywnej terapii. Docelowo zaś szpital będzie mógł zostać rozwinięty do tysiąca miejsc. Szpital na Stadionie Narodowym będzie filią szpitala MSWiA.

- Zakończyliśmy fazę projektowania - poinformował w środę dr n. med. Artur Zaczyński zastępca dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, pytany jak postępują prace w tym szpitalu. Jak wyjaśnił, oznacza to, że ekipy robotników zaczynają instalację sprzętu, m.in. tego, który służy do podawania tlenu chorym, czyli instalacji tlenowej. - W tej chwili wchodzą ekipy montujące tlen, bo to jest kluczowe - podkreślił lekarz. Robotnicy zajmą się też montażem wejść energetycznych.

