Zmiany w szkołach i zakaz przemieszczania się bez opieki dorosłego. Decyzje rządu

Rząd zdecydował, że nauka w klasach 4-8 w szkołach podstawowych będzie odbywała się zdalnie. Stacjonarnie będą prowadzone jedynie zajęcia w żłobkach i przedszkolach oraz lekcje w klasach 1-3 szkół podstawowych. W godzinach 8-16 dzieci do 16. roku życia mogą przemieszczać się jedynie pod opieką dorosłego.

- Kluczowa zmiana, którą dzisiaj wdrażamy, to szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8 w trybie zdalnym, żeby zmniejszyć natężenie ruchu w komunikacji publicznej i kontakty społeczne. To bardzo ważne, żeby przerwać łańcuch transmisji - argumentował premier Mateusz Morawiecki.

Szkoły średnie i wyższe wyłącznie zdalnie

Wszystkie klasy ze szkół ponadpodstawowych i wyższych będą miały prowadzone zajęcia jedynie w trybie zdalnym.

Podczas konferencji prasowej Morawiecki podkreślił, że "odpowiedzialność za efektywność naszych działań spoczywa na wszystkich, także na dzieciach i młodzieży".

Premier zapowiedział, że "zasiłki dla rodziców są przewidziane na takich zasadach, jak było to wiosną", czyli dla rodziców dzieci do 8. roku życia, które nie mają zajęć w szkołach, przedszkolach czy żłobkach.

- Efekty nowych ograniczeń mogą przyjść po 10, 14 dniach - poinformował premier.

Niedzielski: przyszły tydzień krytyczny

Szef resortu zdrowia zaznaczył na konferencji prasowej z premierem, że jeśli utrzymany zostanie trend liniowy, to pozwoli on zostać w okolicach 15-18 tys. zakażeń w przyszłym tygodniu.

- Przyszły tydzień będzie krytyczny, bo przekonamy się, czy te pierwsze obostrzenia, które weszły dwa tygodnie temu - zaczynają działać, epidemia zaczyna spowalniać, czy my również swoją odpowiedzialną postawą przyczyniamy się do opanowania tego zjawiska - powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że najbardziej skutecznym narzędziem walki z pandemią jest codzienna postawa obywateli oparta na stosowaniu podstawowych zasad: dezynfekcji, zachowaniu dystansu i przede wszystkim noszenia maseczek. Szef resortu zdrowia wyraził jednocześnie radość, że standard noszenia maseczek jest również stosowany przez osoby, które wcześniej wykazywały postawę kontestowania tego rozwiązania.

