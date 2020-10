Po tym, jak ostatniej doby odnotowano 13 tys. 632 nowe i potwierdzone przypadki koronawirusa i zmarły 153 kolejne osoby, rząd ogłosił, że od soboty cała Polska zostanie objęta czerwoną strefą. Wieczorem premier Mateusz Morawiecki zaapelował o solidarność, o to, by nie bagatelizować zagrożenia. - Najbliższe miesiące będą trudne. Stańmy razem do walki z wirusem - powiedział premier.