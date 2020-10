W sali z chorym na COVID-19 wirus utrzymuje się nawet mimo częstego wietrzenia

W pomieszczeniach, w których przebywa osoba z COVID-19, cząsteczki koronawirusa utrzymują się nawet mimo częstego wietrzenia. Tak wynika z badania, które hiszpańscy wirusolodzy przeprowadzili w pomieszczeniach szpitalnych, w których stworzono warunki zbliżone do tych, w jakich przebywają chorzy na COVID-19.

Badanie zrealizował Instytut Badań Sanitarnych w Murcji (IMIB) w tamtejszym szpitalu Virgen de la Arrixaca. Zostało opublikowane w naukowym magazynie "Science of Total Environment".

ZOBACZ: Ognisko koronawirusa w szpitalu dziecięcym w Poznaniu

Odpowiedzialny za studium Esteban Orenes Pinero wyjaśnił, że doświadczenia zostały prowadzone w takich samych warunkach, w jakich przebywają chorzy na COVID-19 pacjenci. Aby dowieść tezy o wysokim ryzyku zakażania się przez osoby przebywające w tym samym pomieszczeniu, co zainfekowany pacjent, umieszczono niewielkich rozmiarów skrzynki, które absorbowały unoszące się w powietrzu cząsteczki.

Jak opisał Pinero, co kilka minut naukowcy wydzielali w formie aerozolu cząsteczki koronawirusa, aby symulować sytuację zbieżną ze szpitalną rzeczywistością. Równocześnie co minutę do pomieszczenia wpuszczano świeże powietrze.

Cząsteczki SARS-CoV-2 najdłużej pozostają na kryształach i polipropylenie

Jak się okazało, wirus SARS-CoV-2 nie ustępuje z powietrza, w którym przebywa zainfekowana osoba nawet wówczas, kiedy jest ono wietrzone co minutę. Hiszpańscy wirusolodzy wskazali, że cząsteczki koronawirusa wydychane przez chore osoby mogą krążyć w powietrzu niczym rozmaite substancje wydzielane w formie aerozolu.

Autorzy przeprowadzonego badania odnotowali, że po wywietrzeniu pomieszczenia krążące w powietrzu cząsteczki wirusa SARS-CoV-2 najdłużej pozostają na materiałach takich jak kryształ oraz polipropylen.

ZOBACZ: Szpital na Stadionie Narodowym. Mamy zdjęcia ze środka

- Badanie to, przeprowadzone w realnej scenerii, a nie w laboratorium, rzuca więcej światła na potencjał zakażania wirusem SARS-CoV-2 rozprzestrzeniającego się niczym aerozol - podsumował Orenes Pinero.

WIDEO - Gry sposobem na kwarantannę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ PAP