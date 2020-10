Kwarantanna dla wjeżdżających do Niemiec. Granicząca z Polską Brandenburgia łagodzi obostrzenia

Po tym jak Niemcy poinformowały czwartek o rozszerzeniu na całą Polskę strefy zagrożenia koronawirusowego i wprowadziły kwarantannę dla osób przyjeżdżających bez negatywnego testu na COVID-19, Brandenburgia poluzowała nieco restrykcje. To land graniczący z Polską.

W opublikowanym w czwartek komunikacie koordynujący zwalczanie chorób zakaźnych w Niemczech Instytut im. Roberta Kocha (RKI) rozszerzył na całą Polskę strefę zagrożenia koronawirusowego. Osoby wjeżdżające z Polski do Niemiec będą musiały mieć negatywny wynik testu na korornawirusa lub przejść kwarantannę. Będą jednak wyjątki dotyczące osób podróżujących służbowo oraz pracowników transgranicznych.

Za zlekceważenie kwarantanny grozi karą pieniężną w kwocie do 25 tys. euro.

‼️‼️‼️Od soboty cała Polska staje się terenem ryzyka #koronawirus dla Niemiec. To oznacza, ze przyjeżdżając z Polski obowiązuje kwarantanna albo negatywny wynik testu. @PolsatNewsPL — Tomasz S. Lejman (@TomaszLejman) October 22, 2020

Są wyjątki od obostrzeń Spod ograniczeń wprowadzonych przez Niemcy wyłączone zostały osoby podróżujące służbowo oraz pracownicy transgraniczni, którzy w jednym kraju są zatrudnieniu, a w drugim mieszkają - ustalił w czwartek w niemieckim Ministerstwie Zdrowia w Berlinie Tomasz Lejman.

Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących Polski ma konsekwencje dla mieszkańców graniczącej z Polską Brandenburgii.

Jednak jak ustalił Tomasz Lejman, rząd Brandenburgii zwolnił z obostrzeń pracowników transgranicznych, zawodowych kierowców międzynarodowych oraz osoby, które przejeżdżają przez ten kraj związkowy tranzytem.

Ważne info dla pracujących i uczących się w Brandenburgii. Zasady kwarantanny i zwolnienia. @PolsatNewsPL https://t.co/q6L2dKH3ap — Tomasz S. Lejman (@TomaszLejman) October 22, 2020

W piątek okazało się, że Brandenburgia zwolni z obowiązku kwarantanny tzw. mały ruch graniczny. Granicę będzie można przekroczyć na 24 godziny, by dojechać do szkoły, lekarza czy zrobić zakupy. Dozwolone będą również wizyty najbliższej rodziny. Nie mogą one jednak trwać dłużej niż 3 dni. O zmianach poinformował korespondent Polsat News Tomasz Lejman.

Brandenburgia zwalnia z kwarantanny #koronawirus tzw. mały ruch graniczny - do 24 godzin (https://t.co/VADlojqxCt zakupy, szkoła, wizyty lekarskie) . Możliwe będą odwiedziny najbliższej!! rodziny do 3 dni. @PolsatNewsPL — Tomasz S. Lejman (@TomaszLejman) October 23, 2020

Meklemburgia-Pomorze Przednie z kolei nie zwalnia z kwarantanny uczniów i pracowników transgranicznych.

A Meklemburgia idzie swoją drogą. Obecne przepisy dotyczące kwarantanny dla osób wracających z terenu ryzyka #koronawirus nie zwalniają z kwarantanny uczniów i pracowników transgranicznych. I brak odpowiedzi , czy to się zmieni @PolsatNewsPL — Tomasz S. Lejman (@TomaszLejman) October 22, 2020

Inne kraje na liście

Do zagrożonych obszarów czwartkowy komunikat dodaje ponadto między innymi całe terytorium Szwajcarii wraz z Liechtensteinem, jak też całość brytyjskiego Zjednoczonego Królestwa, ale bez należących do niego: wyspy Man, Wysp Normandzkich i Gibraltaru.

Strefę ryzyka rozciągnięto teraz też na całą Irlandię, a we Włoszech poza objętymi nią wcześniej regionami Ligurii i Kampanii również na regiony Abruzji, Doliny Aosty, Emilii-Romanii, Friuli-Wenecji Julijskiej, Lacjum, Lombardii, Piemontu, Sardynii, Toskanii i Wenecji Euganejskiej oraz na wchodzącą w skład regionu Trydentu-Górnej Adygi autonomiczną prowincję Bolzano.

ZOBACZ: Czerwona strefa. Jakie zasady obowiązują?

Na nowej liście obszarów zagrożonych pojawiło się kolejnych pięć krajów związkowych Austrii, gdzie za strefę z niewielkim ryzykiem koronawirusowym uznaje się już tylko Karyntię.

Jedynym terytoriami wycofanymi w czwartek z listy RKI są hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie oraz prowincja Virumaa Wschodnia w Estonii.

WIDEO - Korespondent Polsat News w Berlinie o nowych regulacjach dotyczących Polaków

WIDEO - W Australii odbył się... lot donikąd. Pasażerowi zachwyceni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ polsatnews.pl