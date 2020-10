Jedną z podopiecznych hospicjum jest Iza. Przechodzi infekcję, ma duszności i gorączkę. Rodzice podczas teleporady usłyszeli, że córka powinna znaleźć się w szpitalu, gdzie oni nie zostaliby wpuszczeni ze względu na pandemię. To - jak mówią - byłoby dla niej wyrokiem,

Na szczęście do Izby przyjechała pani Anna - na co dzień lekarz z hospicjum "Pomorze Dzieciom", pod którego opieką cała rodzina jest już 6 lat.

- Dzięki doktor Ani, dzięki jej bardzo szybkiej interwencji udało się zwalczyć infekcję i Iza nie trafiła do szpitala - powiedział tata Jacek Stępniak.

Jak się okazało, Iza nie zakaziła się koronawirusem, ale dla takich dzieci każda infekcja może być zabójcza.

Innym podopiecznym hospicjum jest Kamil. Pod skrzydła "Pomorze Dzieciom" trafił rok temu po wypadku komunikacyjnym.

- Było dramatycznie lekarze nie dawali szans na przeżycie, wtedy hospicjum objęło nas swoją opieką i cały czas jest z nami - przekazała Lidia Rokosz, mama Kamila.

"Dyżury 24 godziny na dobę"

W sumie pod opieką hospicjum jest 20 dzieci. - Jeżeli którykolwiek z tych pacjentów musiałby trafić do szpitala, to jest to jednoznaczne z jego śmiercią z dala od domu - stwierdziła dr n. med. Anna Jędrzejczyk, dyrektor ds. medycznych hospicjum "Pomorze Dzieciom".

Zespół placówki robi wszystko, by zgodnie ze swoim mottem "dołożyć życia" do dni swoich podopiecznych

- Mamy dyżury przez 24 godziny na dobę, jesteśmy dostępni, dojeżdżamy w każdej sytuacji, kiedy pacjent nas potrzebuje, my jesteśmy z nimi - powiedziała Wioleta Żywicka, pielęgniarka hospicjum.

Niestety, pandemia nie ułatwia tej misji. Maseczki, przyłbice, rękawiczki, czy kombinezony utrudniają kontakt z dziećmi, w dodatku generują dodatkowe koszty.

8 zł miesięcznie

To duży kłopot, bo już przed pandemią było ciężko. Kilka razy hospicjum w trudnych momentach wspierała Fundacja Polsat.

- Wchodzimy pod bardzo stromą górę, ponieważ stanęły wszystkie akcje charytatywne, a hospicjum w głównej mierze utrzymuje się z darowizn. NFZ pokrywa 40 procent. Musimy jakoś pozyskać, w wirtualnych akcjach 70 tysięcy złotych, żeby stale móc opiekować się pacjentami, 24 godziny na dobę - przyznała Ewa Liegman, prezes hospicjum "Pomorze Dzieciom".

Placówka szuka 12 500 osób, "aniołów", które zgodzą się wpłacać 8 zł miesięcznie.

- Te 8 zł oznacza, że zespół hospicjum czuwa na bólem fizycznym, psychicznym, duchowym nie tylko dziecka ale tez całej rodziny, a nade wszystko, że dziecko może być w czasie pandemii w swoim domu - dodała prezes Ewa Liegman.

Więcej informacji o hospicjum dostępnych jest tutaj.

