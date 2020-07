Ukradli pieniądze zbierane na chorych z hospicjum

Trzech młodych mężczyzn ukradło skrzynkę z gotówką zbieraną na chorych z hospicjum. Po ich zatrzymaniu okazało się, że jeden z nich ma na koncie więcej przestępstw. 27-latek miał włamywać się także do kościołów - w tym do gorzowskiej kaplicy katedralnej - i ukraść stamtąd pieniądze i laptopa.

Jak informują policjanci, do kradzieży doszło w czwartek przed godziną 19. W centrum handlowo-usługowym przy ul. Witosa w Gorzowie Wlkp. trzy osoby miały zabrać skrzynkę z gotówką i wybiec poza obiekt.

Rozpoczęły się poszukiwania sprawców. Informacje trafiły do patroli w mieście, zabezpieczono także monitoring. Na jednym z nagrań widać jak sprawcy wchodzą do obiektu, a następnie jeden z nich podnosi skrzynkę z pieniędzmi dla chorych z hospicjum.

Po chwili widać, jak sprawcy uciekają w stronę znajdujących się obok bloków mieszkalnych. W ich pobliżu mieli rozbić szybę w skarbonie i zabrać znajdujące się w środku pieniądze. Jak informuje policja, wyrządzone straty to około 2 tys. złotych.

Dzień później około godz. 23 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzn, którzy mogli być odpowiedzialni za kradzież pieniędzy. Na stacji paliw przy ul. Warszawskiej zatrzymano trzech poszukiwanych. Byli to mężczyźni w wieku 18, 21 i 27 lat. Wszyscy zostali przewiezieni do gorzowskiej komendy, by następnie usłyszeć zarzuty kradzieży z włamaniem.

Śledczy ustalili, że najstarszy z nich, znany już policjantom z innych przestępstw, ma na swoim koncie inne kradzieże, do których doszło w ostatnim czasie. Pod koniec maja mężczyzna miał włamać się do gorzowskiej kaplicy katedralnej i ukraść stamtąd pieniądze i laptopa. W czerwcu z kolei miał wejść do otwartego kościoła przy ul. Gwiaździstej i zabrać skarbonę z pieniędzmi. 27-latek usłyszał także zarzuty włamania do kościoła w Karninie.

Gorzowska prokuratura rejonowa złożyła wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny.

