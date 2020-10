Nie żyje biskup. Miał koronawirusa

We wtorek w szpitalu w Poznaniu zmarł bp senior Bogdan Wojtuś, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Od soboty był hospitalizowany. Miał koronawirusa SARS-CoV-2.

Informację o śmierci bp. Wojtusia podała we wtorek archidiecezja gnieźnieńska. Na razie nie ma terminu pogrzebu.

Bogdan Wojtuś urodził się 4 lipca 1937 r. w Łąsku Wielkim k. Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 r. Pracę magisterską obronił w 1968 r. Stopień doktora teologii moralnej uzyskał w 1972 r.

Rektor seminarium

Był wykładowcą teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W maju 1982 r. został mianowany rektorem seminarium.

Na stanowisku rektora ks. Wojtuś był odpowiedzialny za całokształt życia seminaryjnego. Urząd ten pełnił w jedności z moderatorami i wykładowcami. Za czasu jego rektorowania został wprowadzony w bibliotece nowy system katalogowania, urządzono nowe magazyny na książki, wypożyczalnię, czytelnię czasopism oraz utworzono zakład biblijny. Został opracowany nowy regulamin studiów oraz regulamin Rady Administracyjno-Gospodarczej.

Tytuł prymasa wrócił do Gniezna

24 września 1988 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. 8 października tego samego roku sakry biskupiej udzielił mu prymas Polski kard. Józef Glemp.

Jednym z elementów obchodów jubileuszowych metropolii i archidiecezji gnieźnieńskiej była wizyta Jana Pawła II w Bydgoszczy w czerwcu 1999 r. Dla jej przygotowania został powołany przez abpa H. Muszyńskiego Kościelny Komitet Podróży Apostolskiej Jana Pawła II. Patronat nad nim powierzony został bpowi Wojtusiowi. Z ramienia episkopatu bp Wojtuś był członkiem komisji ds. duchowieństwa i rodziny, a na forum diecezjalnym wchodzi w skład Rady Kapłańskiej oraz jest członkiem Kolegium Konsultorów archidiecezji gnieźnieńskiej.

Bp Bogdan Wojtuś, jako prepozyt kapituły prymasowskiej, podejmował wraz z członkami kapituły starania, aby tytuł prymasa Polski powrócił do arcybiskupów gnieźnieńskich. Zabiegi prepozyta, kapituły i wielu innych osób okazały się owocne, ponieważ papież Benedykt XVI zadecydował, by od grudnia 2009 r. tytuł prymasa Polski powrócił do arcybiskupa gnieźnieńskiego.

