Biskup z koronawirusem. W piątek widział się z wicepremierem

We wtorek u sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Artura Mizińskiego stwierdzono obecność koronawirusa. Pozostaje on w izolacji domowej i stosuje się do zaleceń służb sanitarnych, z którymi jest w kontakcie - poinformowało biuro prasowe Episkopatu. W piątek biskup spotkał się z wicepremierem Piotrem Glińskim.