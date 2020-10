Abp Jędraszewski odprawił mszę mimo kontaktu z zakażonym biskupem? Archidiecezja dementuje

O tym, że arcybiskup Wiktor Skworc jest zakażony koronawirusem Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej poinformowało w sobotę. Metropolita katowicki brał udział w 387. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Uczestniczyło w nim także wielu innych biskupów, m.in. arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski.

ZOBACZ: Arcybiskup zakażony koronawirusem. Był na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

- Abp Jędraszewski nie miał kontaktu z abp. Skworcem, miał taki kontakt jak wszyscy inni biskupi, czyli przebywał w jednym pomieszczeniu. Nie rozmawiał z nim, nie siedział obok niego podczas posiłku. Nie było możliwości zakażenia, nikt się z nami nie kontaktował. Sanepid nie podjął żadnych działań w tej sprawie - przekazał polsatnews.pl ks. Łukasz Michalczewski, dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej.

milosierdzie.pl

Jak dodał, w momencie, gdy Sanepid podejmie decyzję o kwarantannie, to arcybiskup się do tego polecenia zastosuje. - Do dzisiaj nikt nie wykonał żadnego telefonu, nie podał informacji. Wiemy, że taka sytuacja była, ale tam było stu biskupów - wyjaśnił.

"Kontaktu nie było"

Pytany przez polsatnews.pl o zdjęcie, na którym stu biskupów pozuje bez maseczek ks. Michalczewski ocenił, że "zachowują oni co najmniej dwumetrowe odległości, a zdjęcie było robione w maksymalnie pięć minut". - Nie można tego zaliczyć do kontaktu - ocenił.

Wspólne zdjęcie Księży Biskupów podczas 387. Zebrania Plenarnego KEP w @ArchLodz. pic.twitter.com/6WHcsnIzbi — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) October 5, 2020

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach opublikowało zdjęcia z sobotniego zjazdu pielgrzymki Apostolatu "Margaretka". Zgodnie z tradycją grupa osób składa przyrzeczenia rocznej i dożywotniej modlitwy w intencji abp. Marka Jędraszewskiego.

Na fotografiach widać, że część wiernych nie ma założonych maseczek lub nosi je w nieprawidłowy sposób nie zakrywając nosa. Zasłoniętych twarzy nie mają także duchowni.

Wcześniej rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak SJ potwierdził, że abp Skworc był obecny podczas 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. - Ksiądz arcybiskup skontaktował się ze służbami sanitarnymi. Zastosujemy się do wszelkich poleceń służb, ale na razie nie mamy od nich sygnałów o ewentualnej koniecznej kwarantannie dla biskupów - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl





W odpowiedzi na pojawiające się w sieci zarzuty dotyczące grupowego zdjęcia biskupów, biuro prasowe KEP wydało w czwartek oświadczenie w tej sprawie. Podkreślono w nim, że w czasie odbywającego się 5 i 6 października Zebrania Plenarnego KEP w Łodzi "dołożono wszelkich starań, aby były zachowane wszystkie możliwie dostępne środki bezpieczeństwa - maseczki, płyny do dezynfekcji, zachowanie dystansu, wietrzenie pomieszczeń".

"Księża biskupi na otwartej przestrzeni na placu przy katedrze łódzkiej, poproszeni przez fotografa, zdjęli maseczki na moment wykonania wspólnego zdjęcia" - głosi treść oświadczenia.

WIDEO - 38 powiatów w czerwonej strefie. Premier: nie wykluczamy wprowadzenia stanu nadzywczajnego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/sgo/ polsatnews.pl