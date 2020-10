Rozwój epidemii w Polsce. Konferencja ministra zdrowia

Od poniedziałku 19 października obowiązują nowe obostrzenia w walce z epidemią koronawirusa. Ograniczenia dotyczą organizacji wesel, imprez okolicznościowych oraz funkcjonowania szkół.

Strefa żółta obecnie to cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej. Od soboty poszerzyła się lista powiatów, które weszły do strefy czerwonej. Łącznie zakwalifikowało się na nią 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich m.in. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Chełm, Lublin, Zamość.

Zgodnie z obowiązującymi od poniedziałku zasadami w strefie żółtej na weselach i innych uroczystościach będzie mogło brać udział maksymalnie 20 osób, ale bez możliwości zabawy tanecznej. W strefie czerwonej od poniedziałku będzie obowiązywał zakaz organizacji imprez okolicznościowych jak m.in. wesela, konsolacje.

Funkcjonowanie szkół

Od poniedziałku nowe zasady obowiązują również w szkołach. W strefie żółtej w szkołach wyższych i ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe. W strefie czerwonej nauczanie w szkołach wyższych i ponadpodstawowych będzie miało charakter zdalny (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

W strefie czerwonej znalazło się 6 tys. 178 szkół ponadpodstawowych, czyli 50,8 proc. tych placówek kraju. Uczy się w nich 995,7 tys. uczniów, czyli 54,8 proc. wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. W strefie żółtej pozostaje 5 tys. 978 szkół ponadpodstawowych, w których uczy się 821,5 tys. uczniów, czyli 45,2 proc. wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych.

Przedszkola i szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, bez względu na strefę, mają działać tak, jak do tej pory, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Lokale gastronomiczne i kluby

Wcześniej rząd wprowadził również obostrzenia dotyczące lokali gastronomicznych, basenów, siłowni transportu publicznego i sklepów.

Zgodnie z obowiązującymi od soboty 17 października restrykcjami, zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godz. 6.00-21.00. Zajęty może być tylko co drugi stolik w restauracji czy barze, a klienci są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca przy stoliku. Po godz. 21.00 istnieje możliwość wyłącznie zamówienia posiłków na wynos.

W całym kraju zakazuje się działalności dyskotek, klubów nocnych oraz obiektów udostępniających miejsce do tańczenia. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne i szkoły tańca.

Transport publiczny, baseny siłownie

Zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej obostrzenia dotyczą przemieszczania się transportem publicznym. Od soboty w obu tych strefach zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc.

Od soboty w obu strefach zawieszona została działalność basenów, aquaparków i siłowni. Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać przy maksymalnie 25 proc. widowni. Natomiast w przypadku wydarzeń na świeżym powietrzu, należy zachować 1,5 m odstępu między uczestnikami. Wydarzenia sportowe w obu strefach mogą się odbywać, ale bez udziału publiczności.

Uroczystości religijne i handel

W uroczystościach religijnych może brać udział - w strefie żółtej - nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kw. obiektu, a w strefie czerwonej jedna osoba na 7 metrów kw. Przy czym musi zostać zachowany 1,5 metrowy odstęp między wiernymi. Dodatkowo, każdy z uczestników kultu jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem osób sprawujących kult czy osób dokonujących pochowania - w przypadku pogrzebu.

Nowym obostrzeniem - dotyczącym tylko czerwonej strefy - są restrykcje w handlu. Ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych na terenie stref czerwonych uzależnione jest od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m kw. - 5 osób na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m kw. powierzchni - 1 osoba na 15 m kw.

Od czwartku 15 października obowiązują już godziny dla seniorów. W godzinach od 10.00 do 12.00 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 7482 osób. Zmarło też 41 chorych. Najwięcej zakażeń zanotowano w woj. małopolskim - 1201 i mazowieckim - 849.

prz/ Polsat News