"Polski Produkt Przyszłości". Na zwycięzców konkursu czeka 600 tys. złotych

- W dobie pandemii Covid-19 z nadzieją patrzymy na innowacyjne pomysły, które mogłyby ułatwić nam codzienne życie i tym samym być motorem napędowym polskiej gospodarki, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jestem pewna, że po raz kolejny dzięki konkursowi "Polski Produkt Przyszłości" uda się wybrać i nagrodzić najoryginalniejsze, nowoczesne technologie, produkty czy też kreatywne rozwiązania, które już wkrótce mogłyby stać się doskonałą wizytówką polskich innowatorów na całym świecie, a także stanowić potwierdzenie potencjału gospodarczego naszego kraju - mówiła Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, cytowana w komunikacie PARP.

"Chcemy pomóc innowatorom"

Dotychczasowa, 23-letnia historia konkursu to 1076 rozpatrzonych projektów, z czego 56 zostało nagrodzonych, a 122 otrzymało wyróżnienia. Tytuł "Polski Produkt Przyszłości" to doskonałe narzędzie promocyjne, dzięki któremu rozgłos zdobyło wiele innowacyjnych produktów z naszego kraju.

– Tytuł jest wyznacznikiem tego, że dany produkt jest innowacyjny, a innowacja przekłada się na specjalne korzyści dla odbiorców. Jednocześnie produkt musi mieć potencjał rynkowy. Oceniając produkty i wyłaniając laureatów, poświęcamy dużo uwagi temu, czy produkty odpowiadają na problemy społeczne - powiedziała polsatnews.pl Izabela Banaś, zastępca dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii w PARP.

- Tym konkursem chcemy pomóc przedsiębiorcom i jednostkom naukowym w wypromowaniu produktów w Polsce i na świecie. Naszym celem jest uhonorowanie innowatorów i oddanie hołdu twórcom, którzy poświęcają swój czas i energię, na to, by wdrażać innowacje w naszym społeczeństwie – dodała Banaś.

Idealnym przykładem wykorzystania szansy, jaką daje konkurs, jest VIGO System SA, laureat trzech edycji. Firma z Ożarowa Mazowieckiego produkuje zaawansowane detektory średniej podczerwieni, stosowane m.in. w przemyśle zbrojeniowym i łazikach marsjańskich. Ich urządzenia pracują na pokładzie łazika Curiosity w ramach misji Mars Science Laboratory. W październiku 2016 r. na Marsie wylądował moduł lądownika Schiaparelli, wyposażonego w detektory wyprodukowane w Polsce.

- Organizowany przez PARP i NCBR konkurs to inicjatywa, która doskonale oddaje istotę pracy wykonywanej na co dzień przez obie agencje na rzecz rodzimych twórców technologii: płynącego do nich w różnej formie wsparcia pozwalającego realizować nowatorskie projekty i komercjalizować wyniki prac B+R. Przyjazna dla innowatorów legislacja oraz programy MNiSW, takie jak między innymi »Doktoraty wdrożeniowe«, ułatwiają prowadzenie działalności innowacyjnej - podkreślał Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Inteligentny stetoskop i "elektrownia" w szybie

W zeszłej edycji konkursu tytuł "Produkt przyszłości przedsiębiorcy" oraz "Nagrodę specjalną za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych" otrzymała firma StethoMe Sp. z o.o., która zaprezentowała elektroniczny stetoskop współpracujący z mobilną aplikacją. Urządzenie wykorzystuje sztuczną inteligencję. Pacjent może wykonać badanie samodzielnie, we własnym domu, a otrzymane wyniki skonsultować zdalnie z lekarzem.

- Algorytmy StethoMe® AI są o 29 proc. skuteczniejsze niż pulmonolodzy w wykrywaniu i klasyfikowaniu nieprawidłowych dźwięków, pojawiających się m.in. w przebiegu infekcji, zapalenia płuc, czy astmy - informuje StethoMe.

– Produkt idealnie "wpasował się" w czas pandemii i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Uzyskuje nagrody również w innych konkursach. O to nam chodziło. Tytuł "Polskiego Produktu Przyszłości" ma być czynnikiem, który popchnie te rozwiązania w kierunku rozwoju - powiedziała Izabela Banaś.

Z kolei "Nagrodę specjalną za produkt w obszarze ekoinnowacji", nagrodę Ministra Rozwoju oraz wyróżnienie w kategorii "Produkt przyszłości przedsiębiorcy" i 25 tys. zł - za fotowoltaiczną szybę z powłoką na bazie kropek kwantowych (Quantum) otrzymała firma ML SYSTEM S. A. Rozwiązanie polega na wykorzystaniu szyb jako źródła zasilania.

"Fotowoltaiczna szyba wykorzystuje nanokrystaliczne półprzewodnikowe struktury - kropki kwantowe, jako konwertery fali elektromagnetycznej. Dzięki temu zyskuje ona doskonałe parametry izolacyjności termicznej, energetycznej, transmisji światła i odbicia przy jednoczesnej funkcji generowania energii energetycznej. Szkodliwe promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe zamienia w energię elektryczną" - poinformowano w opisie rozwiązania.

Bakteriobójcza proteza

W marcu nagroda główna w kategorii "Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki" w wysokości 100 tys. zł oraz nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypadła Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za wynalazek: "Otoimplant - proteza ucha środkowego", która umożliwia rekonstrukcję łańcucha kosteczek słuchowych u pacjentów cierpiących na niedosłuch. Proteza, której pomysłodawczynią jest dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, wykonana jest z polimeru medycznego technologią wtryskową poprzez wprowadzenie do osnowy polimerowej bakteriobójczego dodatku modyfikującego (w postaci nanocząstek srebra), który ogranicza ryzyko związane z powikłaniami w przebiegu infekcji.

- Jego innowacją jest bakteriobójczość, czyli zminimalizowanie potrzeby stosowania antybiotyków w takich ilościach, jak występuje to w przypadku stosowania implantów wykonanych z innych materiałów. Dzięki swojej właściwości bakteriobójczej zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia stanów zapalnych - mówił polsatnews.pl współtwórca projektu Wojciech Soldaty.

- Nagroda nie była bez znaczenia - stanowiła dużą promocję Uczelni. Pokazała, że na Akademii Górniczo-Hutniczej, która raczej jest znana z rozwiązań dla przemysłu ciężkiego, powstają rozwiązania nieoczywiste, że są naukowcy, którzy pracują w dziedzinach badawczych nietypowych dla uczelni technicznych - dodawał Soldaty.

- Komercjalizacja wyników pracy naukowca, lub osiągnięcie wysokiego poziomu TRL, to znaczące osiągnięcie. Ścieżka do tego bywa trudniejsza niż w przypadku wynalazków powstających w ramach działów R&D prywatnych firm. To oczywiście nie reguła, ale jednak nie można porównać tych środowisk jeden do jednego Zauważenie naukowca i docenienie na forum przez organizację taką jak PARP, to bardzo duże wyróżnienie. Śmiało można je porównać do udanej publikacji w renomowanych czasopismach o wysokim IF - zapewnił.

Jak wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. Uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej odnośnie do zgłaszanego produktu.

- W konkursie przyjmujemy produkty, które są doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych, albo takie które zostały wdrożone na rynku maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego. Zdajemy sobie sprawę, że są to projekty obarczone bardzo dużym ryzykiem. Nasz konkurs ma pomóc wypromować te produkty - poinformowała Izabela Banaś.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech głównych kategoriach: Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy. Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach: Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata), Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii przekazała, że dla laureatów w trzech głównych kategoriach przewidziane są nagrody w wysokości po 100 tys. złotych, z kolei nagrody dla wyróżnionych podmiotów wynoszą po 25 tys. złotych. – To kamyczek który ma popchnąć projekty na drodze ich komercjalizacji. Środki, które są potrzebne na wdrożenie innowacji, są ogromne. Tytuł Polskiego Produktu Przyszłości to też znak dla inwestorów, że danym rozwiązaniem warto się zainteresować – mówiła Banaś.

Projekty można zgłaszać do 29 października przez formularz internetowy dostępny na stronie PARP.

Patronat nad konkursem, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

red/ polsatnews.pl