Marnowanie żywności a pandemia. Wyrzucamy mniej?

Ponad 53 proc. Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucić żywność. Jak pandemia zmieniła nasz stosunek do jedzenia? Okazuje się, że podczas izolacji 82 proc. z nas robiła zakupy rzadziej, choć były one większe (52 proc). Częściej (wzrost z 49 do 54 proc.) zaczęliśmy planować, co chcemy kupić. Wzrósł także odsetek osób starających się nie dopuścić do zepsucia produktów spożywczych.

Światowy Dzień Żywności, obchodzony co roku 16 października, to święto skłaniające do refleksji nad tematem globalnych problemów żywnościowych. W tym roku, ze względu na koronawirusa, warto przyjrzeć się tematowi gospodarowania żywnością w trakcie pandemii.

Wystarczy cofnąć się do początku marca, gdy ludzie na całym świecie, także w Polsce, robili duże zapasy żywności. Masowo wykupowano mąki, kasze, ryż i makarony. Czy te zachowania konsumenckie wpłynęły na zmianę naszego stosunku do jedzenia? Wykorzystaliśmy zapasy, a może wręcz przeciwnie - niedawno wyrzuciliśmy do kosza przeterminowane konserwy?

Nie chcemy marnować

Z badań "Gospodarowanie żywnością w trakcie pandemii", przeprowadzonych na zlecenie firmy McCormick oraz Federacji Polskich Banków Żywności we wrześniu tego roku, wynika, że - podczas lockdownu - 27 proc. ankietowanych zmieniło swoje zwyczaje. Większość z nich (82 proc.) robiła zakupy rzadziej. Były one też większe niż przed początkiem pandemii (52 proc.).

Częściej zaczęliśmy planować, co chcemy kupić (wzrost z 49 proc. do 54 proc.). Jeśli już wybieraliśmy się do sklepu, decydowaliśmy się na duże zakupy (wzrost z 19 proc. do 29 proc.).

O 12 punktów procentowych wzrósł odsetek osób starających się nie dopuścić do zepsucia czy zmarnowania produktów spożywczych (50 proc. przed pandemią vs. 62 proc. w trakcie).

Co wyrzucamy najczęściej?

Z okazji Światowego Dnia Żywności Banki Żywności - we współpracy z partnerami - tradycyjnie opublikowały najnowszy raport "Nie marnuj jedzenia 2020". Przebadano m.in. sektor produkcji i przetwarzania żywności, a także gastronomię i sieci handlowe oraz oczywiście gospodarstwa domowe, pod kątem skali i przyczyn marnowania jedzenia.

Aż 62,9 proc. Polaków deklaruje, że z różną częstotliwością (często, czasami, rzadko), ale jednak wyrzuca pieczywo. Na kolejnych pozycjach znajdują się: świeże owoce (57,4 proc.), warzywa tzw. nietrwałe, typu sałata, rzodkiewka, pomidory, czy ogórki (56,5 proc.), wędliny (51,6 proc.) oraz napoje mleczne (47,3 proc.).

Najczęstsze przyczyny marnowania żywności pozostają bez zmian w porównaniu z wcześniejszymi badaniami - to przede wszystkim zepsucie produktów, przeoczenie daty ważności, przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia, czy zbyt duże zakupy.

Kilka prostych kroków

Co zatem zrobić, by wyrzucać mniej jedzenia? Posługując się prostymi trickami, nie tylko zaoszczędzimy żywność, ale również pieniądze.

Nie wkładajmy do lodówki gorących i ciepłych dań. Wyższa niż zalecana temperatura może spowodować rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów; Na opakowaniach warto pisać datę ich otwarcia. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jak długo dany produkt nadaje się do spożycia; Czytajmy instrukcje swojej lodówki. To pomoże nam zrozumieć, jak długo możemy przechowywać dany rodzaj jedzenia w zamrażarce; Używajmy szklanych pojemników na żywność z hermetycznym zamknięciem. Dzięki temu, np. czosnek trzymany w suchym i ciemnym miejscu będzie świeży nawet pół roku.

Odszyfruj daty przydatności

Przydatną umiejętnością może być także rozróżnienie oznaczeń dat przydatności.

"Należy spożyć DO" oznacza, że jeśli jest już po terminie, nie powinniśmy jeść danego produktu. Z kolei "najlepiej spożyć PRZED" jednoznacznie nie wyklucza konsumpcji. Jeśli nie widzimy przeciwwskazań, możemy zjeść dany produkt.

Światowy Dzień Żywności to ustanowione w 1979 roku przez ONZ święto mające na celu przybliżanie tematu globalnych problemów żywnościowych, w tym walki z głodem i niedożywieniem.

