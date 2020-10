Program żywnościowy ONZ z pokojową nagrodą Nobla

"Norweski Komitet Noblowski zdecydował o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla 2020 Światowemu Programowi Żywnościowemu" - poinformował komitet.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E