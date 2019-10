Jak marnować mniej żywności? Podpowiadamy

Szklane pojemniki na żywność czy kupowanie produktów o krótszej dacie przydatności do spożycia - to tylko niektóre wskazówki pomagające na co dzień marnować mniej jedzenia. Z okazji Światowego Dnia Żywności podpowiadamy, jak być bardziej świadomym konsumentem, pomóc środowisku oraz zaoszczędzić pieniądze.

Najnowsze wyniki badań dla Polskiej Federacji Banków Żywności są alarmujące - zaledwie co czwarty Polak od czasu do czasu kupuje "brzydkie" produkty (np. te w zniekształconych opakowaniach lub oderwane od kiści warzywa i owoce).

Większość badanych nie chodzi na zakupy z listą i kupuje spontanicznie - co stanowi jedną z głównych przyczyn wysokiego poziomu marnowania żywności w gospodarstwach domowych. Dodatkowo, mniej niż połowa Polaków sprawdza zawartość lodówki przed wyjściem na zakupy (41,9 proc.).

Kilka prostych kroków

Co zrobić, by wyrzucać mniej jedzenia? Posługując się prostymi trickami, nie tylko zaoszczędzimy żywność, ale również pieniądze.

1. Nie wkładajmy do lodówki gorących i ciepłych dań. Wyższa niż zalecana temperatura może spowodować rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów;

2. Na opakowaniach warto pisać datę ich otwarcia. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jak długo dany produkt nadaje się do spożycia;

3. Czytajmy instrukcje swojej lodówki. To pomoże nam zrozumieć, jak długo możemy przechowywać dany rodzaj jedzenia w zamrażarce;

4. Używajmy szklanych pojemników na żywność z hermetycznym zamknięciem. Dzięki temu, np. czosnek trzymany w suchym i ciemnym miejscu będzie świeży nawet pół roku.

Odszyfruj daty przydatności

Wielu konsumentów nie rozróżnia oznaczeń dat przydatności.

"Należy spożyć DO" oznacza, że jeśli jest już po terminie, nie powinniśmy jeść danego produktu.

Z kolei "najlepiej spożyć PRZED" jednoznacznie nie wyklucza konsumpcji. Jeśli nie widzimy widocznych przeciwwskazań, możemy zjeść dany produkt.

Sensowne planowanie

Przed wyjściem na zakupy warto zajrzeć do lodówki oraz szafek i sprawdzić, czego nam brakuje. Na to też, podczas środowych obchodów Światowego Dnia Żywności, wskazywali prelegenci zaproszeni przez Banki Żywności.

Dodatkowo, nie powinniśmy "bać się" sięgać po jedzenie o krótszym terminie przydatności do spożycia. Nie powinny nas też odstraszać nieco gorzej wyglądające owoce czy warzywa. Czarne kropki na bananach czy lekkie wgłębienia w jabłku nie świadczą o tym, że nie nadają się one do spożycia. Często za takie "nieidealne" produkty zapłacimy mniej.

Kupiłeś za dużo? Jest sposób na przedłużenie trwałości

Owoce i warzywa wyrzucamy najczęściej, gdyż najszybciej ulegają zepsuciu. Są jednak pewne sposoby, by przedłużyć ich trwałość.

Gdy umieścimy cytryny w torebce strunowej i włożymy do lodówki, zachowamy ich świeżość na dłużej. Inaczej jest z pomidorem. On zdecydowanie woli temperaturę pokojową. Zimno przyspiesza jego psucie i zmienia smak. Warzywa i owoce "lubiące" chłód przed włożeniem do lodówki oczyśćmy szmatką, a półkę wyłóżmy papierowym ręcznikiem. Myjmy je bezpośrednio przed spożyciem.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Od 18 września w Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Duże sklepy mają obowiązkowo przekazywać produkty organizacjom pozarządowym. Chodzi o żywność, która wkrótce traci termin ważności.

Dzięki nowemu obowiązkowi nałożonemu na sklepy, według szacunkowych danych organizacji pozarządowych, przed zniszczeniem uda się uratować nawet 100 tysięcy ton pełnowartościowej żywności.

Zgodnie z nowym prawem, sklepy wielkopowierzchniowe i hurtownie o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m kw. (przez pierwsze dwa lata obowiązywania nowych przepisów powyżej 400 m kw.) czerpiących co najmniej 50 proc. przychodów ze sprzedaży żywności, będą musiały zawrzeć umowę z wybraną organizacją pozarządową i nieodpłatnie przekazywać jej żywność.

Opłaty od marca 2020



Organizacje pozarządowe otrzymają produkty spełniające wymogi prawa żywnościowego, które mimo to zostałyby uznane za odpady ze względu na wady wyglądu samych środków spożywczych lub ich opakowań albo z powodu zbliżającego się upływu terminu przydatności do spożycia.



Z kolei 1 marca 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące opłat. Sprzedawcy zapłacą 0,1 zł za kg zmarnowanych produktów. Za niespełnienie tego wymogu będą grozić kary od 500 zł do 10 tys. zł.

Światowy Dzień Żywności to ustanowione w 1979 roku przez ONZ święto mające na celu przybliżanie tematu globalnych problemów żywnościowych, w tym walki z głodem i niedożywieniem.

