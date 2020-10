Jeśli w wyniku długotrwałych ulew znacznie podniesie się stan wody, Wojsko Polskie będzie musiało czasowo zdemontować most pontonowy, a co za tym idzie również tymczasowy przesył ścieków przez Wisłę - poinformował w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Gdyby ten scenariusz się sprawdził, nieczystości z oczyszczalni "Czajka" znów zaczęłyby wpływać do rzeki.

Zgodnie z prognozami, środa będzie trzecim i ostatnim dniem intensywnych opadów deszczu i całkowitego zachmurzenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu oraz wezbraniami na rzekach dla większości województw.

Ze skutkami ulew mierzą się strażacy. Ubiegłej doby w całym kraju interweniowali 1137 razy - poinformował w środę rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski. Z kolei od północy do godz. 6 rano interwencji związanych z pogodą było już 1114 - łącznie ponad 2,2 tys. interwencji.

Podczas wyjazdów strażacy m.in. wypompowywali wodę z zalanych budynków, a także odblokowywali drogi, na które spadły połamane drzewa i konary.

Gdy Wisła wzbierze, most pontonowy może nie wytrzymać

Okazuje się, że długotrwałe opady deszczu mogą spowodować kolejne problemy z przesyłem ścieków do warszawskiej oczyszczalni "Czajka". Po sierpniowej awarii nieczystości pokonują Wisłę przez specjalny most pontonowy.

Gdyby nie ta konstrukcja, wlewałyby się do rzeki, jak działo się to przez około miesiąc bezpośrednio po tegorocznej awarii.

W środę rano prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że "w związku z dużymi opadami deszczu, przedstawiciele Wojska zasygnalizowali ryzyko wystąpienia w najbliższych dniach bardzo wysokiego stanu wody w Wiśle".

"Jeśli to ryzyko się zmaterializuje, Wojsko będzie musiało czasowo zdemontować most pontonowy, a co za tym idzie również tymczasowy przesył ścieków przez rzekę" - wyjaśnił na Facebooku.

W związku z dużymi opadami deszczu w całym kraju przedstawiciele Wojska zasygnalizowali ryzyko wystąpienia w... Opublikowany przez Rafała Trzaskowskiego Środa, 14 października 2020

"To wojsko ma najlepszą wiedzę o wytrzymałości mostu"

Jak zapewnił Trzaskowski, gdyby sprawdził się czarny scenariusz, po przejściu fali opadów wojsko na nowo wybuduje most w ciągu około pięciu dni. Wówczas miasto będzie mogło przywrócić przesył ścieków na drugą stronę Wisły.

"Oczywiście Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz ratusz całkowicie podporządkują się decyzji Wojska w tym zakresie, bo to Wojsko ma najlepszą wiedzę dotycząca technicznych parametrów wytrzymałości mostu. Przez ten czas MPWiK będzie ozonować ścieki i na bieżąco kontrolować jakość wody" - dodał prezydent stolicy.

Trzaskowski przekazał, że magistrat czeka na decyzję wojskowych. Ma ona zapaść "w najbliższych dniach".

Wojsko: będzie spotkanie z przedstawicielami ratusza

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na Twitterze, że zorganizuje spotkanie z przedstawicielami miasta.

Stan wody w Wiśle stale się podnosi. @DGeneralneRSZ zorganizuje spotkanie z przedstawicielami @warszawa oraz #MPWiK.

Celem będzie uszczegółowienie zasad dalszego funkcjonowania przeprawy mostowej oraz ewentualne awaryjne rozpięcie mostu na czas przejścia fali wezbraniowej. pic.twitter.com/TLMicZfNFE — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) October 14, 2020

"Celem będzie uszczegółowienie zasad dalszego funkcjonowania przeprawy mostowej oraz ewentualne awaryjne rozpięcie mostu na czas przejścia fali wezbraniowej" - wyjaśniono.

Wody Polskie: do piątku poziom wody wzrośnie o metr

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, w reakcji na komunikat Rafała Trzaskowskiego, przypomniał, że "od samego początku było wiadomo, ze przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, dużych opadach i wzroście przepływu wody w Wiśle, będzie trzeba zdemontować most pontonowy".

- Obecnie są duże opady i prawdopodobnie poziom wody wzrośnie do piątku o jeden metr - powiedział.

Daca potwierdził, że jeśli most pontonowy zostanie rozebrany, surowe ścieki "znów będą lały się do Wisły". Jak dodał, nieczystości i tak trafiają do rzeki "praktycznie co noc".

- We wtorek było to 7,3 m sześciennych na sekundę. To są bardzo duże przepływy - ocenił. Wyjaśnił, że do rzeki płyną ścieki komunalne, czyli wody burzowe pomieszane ze ściekami bytowymi, szpitalnymi i przemysłowymi.

Daca: ozonowane jest 0,5 proc. ścieków trafiających do Wisły

Szef Wód Polskich podkreślił, że ścieki te zrzucane są do Wisły bezprawnie, gdyż MPWiK wykorzystało już dawno limit zrzutów, o których mówi pozwolenie wodnoprawne. Według niego, rzeka jest cały czas zagrożona, bo ozonowane są niewielkie ilości nieczystości.

- Według naszych wyliczeń jest to ok. 0,5 proc. ścieków. Większe ilości ozonu mogłyby stanowić zagrożenie dla życia flory i fauny w rzece - wskazał.

Do awarii układu przesyłającego nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do "Czajki" doszło 29 sierpnia rano. Do 25 września, kiedy uruchomiono tymczasowy rurociąg, do Wisły wpłynęło 5 079 022 m sześc. nieoczyszczonych ścieków.

