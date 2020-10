Ruszają zapisy do "Nowej Solidarności" Rafała Trzaskowskiego

W sobotę wieczorem uruchomiona została specjalna strona internetowa, za pośrednictwem której można przyłączyć do ruchu "Nowa Solidarność" Rafała Trzaskowskiego. Oficjalny start inicjatywy zaplanowany jest na 17 października.

Inauguracja zapowiedzianego tuż po wyborach przedsięwzięcia była już kilkakrotnie przekładana - pierwotnie Trzaskowski planował wystartować z nową inicjatywą polityczną 5 września, jednak plany te pokrzyżowała awaria kolektora w oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Później mowa była o 10 października, ostatecznie na termin wybrano przyszłą sobotę.

ZOBACZ: Awaria "Czajki". Trzaskowski: będą dwa etapy naprawy

W tę sobotę z kolei uruchomiona została specjalna strona internetowa, za pośrednictwem której można zapisać się do "Nowej Solidarności".

17 października uruchamiamy wielki ruch, który pomaszeruje razem w kierunku poszukiwania tego, co łączy nas wszystkich. Dołączcie do ruchu i bądźcie z nami w przyszłą sobotę. Zapraszam na: https://t.co/vP4hje9dsw — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 10, 2020

Na stronie można założyć konto, by otrzymywać na bieżąco informacje na temat działań "Nowej Solidarności".

Strona ma funkcjonować do 17 października, kiedy to w sieci pojawi się kolejna, właściwa już witryna "Nowej Solidarności".

- Podsumujemy tam wszystkie dotychczasowe działania i zawrzemy te elementy, które prezydent Trzaskowski przedstawi na inauguracji 17 października - przekazał współpracownik niedawnego kandydata KO na prezydenta RP.

Inauguracja bez obecności sympatyków

Inauguracja ma mieć nowoczesną formę, z udziałem mediów, jednak bez sympatyków Trzaskowskiego. "Pierwotnie planowaliśmy to jako wydarzenie dla dużej liczby ludzi, jednak ze względu na sytuację związaną z epidemią COVID-19 nie będzie to możliwe. Będziemy starali się dotrzeć do nich poprzez internet, social media oraz oczywiście media tradycyjne" - powiedziała PAP osoba zaangażowana w tworzenie ruchu.

ZOBACZ: Hołownia: moment na ruch Trzaskowskiego już minął

Trzaskowski, który jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, wielokrotnie zapewniał, że jego ruch nie ma być konkurencją dla PO, ale wykorzystywać ma potencjał ludzi, którzy wsparli go w kampanii prezydenckiej, a którzy nie chcą zapisywać się do partii. Ma się opierać na samorządowcach i organizacjach pozarządowych i zajmować m.in. zbieraniem podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw.

WIDEO - "Nasza strategia zmierza w złym kierunku". Kardiolog krytykuje obecną walkę z epidemią Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ PAP