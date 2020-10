Najwięcej deszczu w środę spadnie w województwach południowych, zachodnich i północnych. Przeważnie od 20 do 50 litrów wody na metr kwadratowy ziemi. Rzeki nadal będą wzbierać i mogą wylewać. Uprzedzamy przed podtopieniami.

Na wschodzie kraju pogoda zacznie się poprawiać, zza chmur wyjrzy słońce, jednak bez deszczu się nie obejdzie.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW utrzymuje swoje ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu oraz wezbraniami na rzekach dla województw południowych, zachodnich i północnych. Dodatkowo na wybrzeżu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed porywistym wiatrem i sztormem na Bałtyku.

Wreszcie się ociepli

Temperatura w większości regionów kraju będzie ponownie dwucyfrowa. Termometry pokażą od 17 stopni na Śląsku przez 10-12 stopni na przeważającym obszarze do 14 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie.

Wiatr na wschodzie będzie wiać z południa, a na zachodzie z północy, w porywach do 40-50 km/h, a na Pomorzu i nad morzem do 70-90 km/h. W pasie nadmorskim wichura może powodować szkody materialne. Prosimy o ostrożność!

Biomet nadal niekorzystny

Ciśnienie będzie obniżone i niskie, ale przez cały dzień będzie bardzo szybko rosnąć. W samo południe wyniesie od 996 hPa na południowym zachodzie do 1007 hPa na północnym zachodzie.

Meteopaci z powodu pochmurnego nieba, deszcz, porywistego wiatru i zmian ciśnienia mogą odczuwać senność, ból głowy i rozkojarzenie.

Czwartek poprawa pogody

Chociaż w czwartek popada prawie w całym kraju, to jednak będą to deszcze już jedynie słabe i przelotne. Będziemy też mogli liczyć na większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Temperatura sięgnie od 11 do 13 stopni.

Łukasz Mielczarek/Twoja Pogoda