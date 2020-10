Kosiniak-Kamysz i Dworczyk w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od 19:25

We wtorek odbywa się protest rolników przeciwko zmianom w ustawie o ochronie zwierząt. Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), zwracając się do rolników, wezwał ich do jedności i wsparcia w pracach nad nowelizacją ustawy. Przypomniał, że jeden z senatorów PSL złożył wniosek o odrzucenie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.