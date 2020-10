"Uważajmy na siebie i bądźmy odpowiedzialni. Wszystkim życzę zdrowia!" - dodał szef rządu.

W opublikowanym wideo premier przekazał, że do kontaktu z osobą zakażoną doszło w ubiegły piątek. - Zgodnie z tym i zgodnie z zasadami sanitarnymi udaję się na kwarantannę - zapewnił Morawiecki.

- Rząd pracuje normalnie, zresztą Rada Ministrów odbędzie się, tak jak przez ostatnich kilka miesięcy w formule wideokonferencji - dodał.

Koronawirus w rządzie

W niedzielę informację o dodatnim wyniku testu na koronawirusa przekazał wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. "Wszystkich, z którymi miałem kontakt, proszę o pozostanie w domach, zachowanie ostrożności i działanie zgodnie z procedurami. Choroba nie wybiera" - napisał na Twitterze.

Właśnie otrzymałem dodatni wynik testu na koronawirusa. Wszystkich, z którymi miałem kontakt, proszę o pozostanie w domach, zachowanie ostrożności i działanie zgodnie z procedurami. Choroba nie wybiera. — Janusz Kowalski (@JKowalski_posel) October 11, 2020

W zeszłym tygodniu o zakażeniu koronawirusem poinformował Przemysław Czarnek, który miał zostać zaprzysiężony na ministra edukacji i nauki. "Chciałbym Państwa poinformować, że przed chwilą potwierdzono u mnie koronawirusa. Udałem się rano na badania w związku z bólem głowy nie chcąc narażać Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych uczestników dzisiejszych wydarzeń. Czuję się dobrze. Nie lekceważcie objawów" - napisał na Twitterze.

- Wszyscy my, ministrowie byliśmy w ubiegłym tygodniu w tym samym pomieszczeniu co Przemysław Czarnek, gdy była przedstawiana nowa Rada Ministrów - mówił 5 października, w poniedziałek w "Gościu Wydarzeń" minister finansów Tadeusz Kościński. Zaprzysiężenie ostatecznie odbyło się nie w poniedziałek, a dzień później, we wtorek. Trzech ministrów, którzy przed wykryciem zakażenia u Czarnka mieli z nim kontakt, zostało skierowanych na kwarantannę.

Prawie 900 nowych przypadków z Małopolski

Mamy 5068 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia zakażenia z innymi schorzeniami zmarło 60 osób. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 135 278. Zmarło do tej pory 3101 osób.

Najwięcej przypadków odnotowano w województwach: małopolskim (898), mazowieckim (552) i śląskim (441).

Kwarantanną objętych jest w Polsce 212 tys. 446 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 33 tys. 533 ludzi.

