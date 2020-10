W Świnoujściu rozpoczęła się akcja rozminowania bomby Tallboy. Może potrwać pięć dni

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców Świnoujścia alert. "12-16.10 w godz. 7:00-17:00 akcja neutralizacji niewybuchu na Kanale Piastowskim" - ostrzega RCB. Centrum apeluje, aby nie zbliżać się do rzeki Świny na odległość mniejszą niż 3 km i stosować się do poleceń służb. Ostrzeżenie ma związek z rozpoczęciem w poniedziałek rano akcji rozminowania brytyjskiej bomby z czasów drugiej wojny światowej, która leży na dnie Kanału Piastowskiego nieopodal przeprawy promowej Karsibór, która zapewnia miastu połączenie samochodowe przez rzekę Świnę między wyspą Wolin a Uznam w ciągu drogi krajowej nr 93.





Trzy zapalniki mogą być niebezpieczne

- Obiekt jest ogromnych rozmiarów , zawiera 2600 kg materiału wybuchowego, co w przeliczeniu na trotyl daje 3600 kg - powiedział

kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża Marynarki Wojennej RP.

- Tallboy był uzbrojony w trzy zapalniki wkręcane w bombę, dwa uderzeniowe i jeden ze zwłoką. Nie wiadomo, w jakim stanie się znajdują po tylu latach w mule. Należy założyć, że są niebezpieczne, tak, że nie zazdroszczę saperom - wyjaśnił w Polsat News Piotr Laskowski z Muzeum "Fort Zachodni" w Świnoujściu.

- W poniedziałek o godz. 7 rano ostatnie dwa promy Karsibór odbiły od brzegu i przemieszczają się do centrum. Przeprawa karsiborska będzie nieczynna. Cały transport osobowy i ciężarowy będzie się odbywał w centrum miasta. Można sobie wyobrazić, jak Świnoujście będzie funkcjonowało - powiedział Polsat News Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Wstrzymany został także ruch na Kanale Piastowskim dla statków płynących do portu w Szczecinie.

Ewakuacja mieszkańców "strefy bezwzględnej"

Jego zdaniem oznacza to, że po mieście będą mogły jeździć głównie służby komunalne i zaopatrzenie oraz auta osobowe. Prezydent zaapelował także do turystów przebywających w Świnoujściu, aby nie korzystali z przepraw promowych.

- Wierzę w wysoki profesjonalizm naszych marynarzy z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. To są wybitni specjaliści. Oni wielokrotnie w taki sposób rozbrajali mniejsze bomby, ale tak dużej do tej pory, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie nie, rozbrajano taką metodą. Wierzę jednak, że to się skończy szczęśliwie - powiedział samorządowiec.

- Żeby się zabezpieczyć, strefa 2,5 km od umiejscowienia bomby musi być czysta - zaznaczył prezydent.

- W momencie bombardowania krążownika, który stał tam w pobliżu jedna z bomb o wielkiej sile rażenia po prostu nie wybuchła. Nadszedł czas, żeby ją zlikwidować dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców. Bardzo długo się przygotowywaliśmy, żeby podjąć tę akcję - powiedział Żmurkiewicz.

M. in. badania zlecono naukowcom z Politechniki Poznańskiej. Chodziło o ustalenie czy np. bezpieczne będą zbiorniki gazowe zlokalizowane w gazoporcie. Kiedy okazało się, że można bezpiecznie przeprowadzić taką akcję, podjęto decyzję o neutralizacji - poinformował włodarz miasta.

WIDEO - W Świnoujściu rozpoczęła się w poniedziałek akcja rozminowania bomby Tallboy

"Chłopiec" pełen materiału wybuchowego

Bomba typu Tallboy waży prawie 5,5 tony. Spoczywa na dnie Kanału Piastowskiego nieopodal jego ujścia do rzeki Świny. Operacja usuwania niewybuchu ma trwać od 3 do 5 dni, w zależności od pogody. Usuwaniem niewybuchu zajmą się nurkowie-minerzy.

Brytyjska bomba Tallboy (ang. wysoki chłopiec - red.) została po raz pierwszy użyta w czerwcu 1944 roku we Francji w bombardowaniach betonowych schronów dla łodzi podwodnych. Posłużyła także do ataku na niemiecki pancernik Tirpitz, zaś w okolicach Szczecina miała być użyta do zbombardowania pancernika Lützow. Pancernik nazywany kieszonkowym używany pod koniec wojny do celów szkolnych został zaatakowany przez 617 dywizjon bombowy RAF 16 kwietnia 1945 roku w Kanale Piastowskim i uszkodzony stanął na mieliźnie. Niedługo później został zniszczony przez Niemców. W chwili bombardowania pancernik był zacumowany w okolicach dzisiejszej przeprawy promowej Karsibór, która zapewnia komunikację pomiędzy wyspami Wolin i Uznam.

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl