Wstrzymany ruch statków, zamknięte ulice. W poniedziałek wydobycie niewybuchu w Świnoujściu

Wstrzymany ruch statków i promów, a także zamknięte ulice położone najbliżej toru wodnego - to część z utrudnień, z którymi muszą się liczyć mieszkańcy Świnoujścia podczas planowanej na najbliższy poniedziałek akcji wydobycia niewybuchu z II wojny światowej.

Marynarze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża będą wydobywali z Kanału Piastowskiego brytyjską lotniczą minę morską typu Mk VI. Niewybuch leży na torze wodnym Szczecin - Świnoujście. Natrafiła na niego firma pracująca na zlecenie urzędu morskiego. Trwają tam prace przygotowawcze do pogłębienia toru wodnego.

Podczas samego wydobycia i transportu bomby poza główki portu w Świnoujściu wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu statków. Dla statków wchodzących z redy portu w kierunku Zalewu Szczecińskiego ruch zostanie wstrzymany w godzinach 6:30 – 10:00. W tych samych godzinach wstrzymany zostanie ruch dla statków wychodzących z Zalewu Szczecińskiego na Zatokę Pomorską. Dla statków nawigujących w granicach portu ruch zostanie wstrzymany w godzinach 9:00 - 10:00.

ZOBACZ: Przy stacji PKP znaleziono 30 bomb lotniczych

Z utrudnieniami muszą liczyć się także mieszkańcy Świnoujścia i użytkownicy przeprawy promowej. Od godziny 7:15 do 9:15 zamknięta będzie przeprawa promowa "Centrum". Ostatni prom z Uznamu odbije o godz. 7:00, a z wyspy Wolin o godzinie 6:40. Samochody kierujące się na tę przeprawę po stronie Uznamu od godziny 7:00 będą zatrzymywane na ul. Karsiborskiej. Wznowienie kursowania promów planowane jest na godz. 9:15. Promy na przeprawie "Warszów" nie będą pływały w godzinach 9:30 – 9:55.

Na czas transportu miny poza świnoujski port będą czasowe zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego ulic położonych najbliżej toru wodnego, m.in. Wybrzeże Władysława IV, Bohaterów Września, Chrobrego, Jana z Kolna.

Waży 900 kilogramów

Osoby, które w czasie podjęcia bomby będą znajdowały się w strefie do 550 metrów od nabrzeża zobowiązane są do pozostania w miejscu zamieszkania, w budynkach. Służby proszą o nie zbliżanie się do okien, nie wychodzenie na balkony oraz na zewnątrz budynków.

W akcji wydobycia miny weźmie udział załoga niszczyciela min ORP Flaming z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców.

Brytyjska mina lotnicza, która zostanie wydobyta waży 900 kilogramów, a waga samego ładunku wybuchowego to ponad 400 kilogramów - powiedział w piątek rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski. Jak dodał, to już kolejne wydobycie tego typu obiektu. Podobne wydobyto w Świnoujściu w lipcu, sierpniu i wrześniu br.

WIDEO - Półnaga tańczyła na kratach aresztu. Nagrali ją włocławscy policjanci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ PAP