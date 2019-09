Sześciometrowa bomba na dnie drogi wodnej Szczecin-Świnoujście. Zbiera się sztab kryzysowy

Podczas pogłębiania toru wodnego ze Szczecina w Kanale Piastowskim w Świnoujściu płetwonurkowie natrafili najprawdopodobniej na brytyjską bombę z czasów drugiej wojny światowej. Niewybuch waży 5,5 tony, ma sześć metrów długości i metr średnicy. W Szczecinie zbiera się w piątek Wojewódzki Sztab Kryzysowy. Zagrożone są statki wpływające do szczecińskiego portu z Bałtyku.

- Nasi nurkowie potwierdzili, że jest to jedna z największych bomb, jakie zostały zrzucone podczas II wojny światowej. Jest to 5-tonowa bomba lotnicza zwana tallboy - powiedział w rozmowie z portalem gs24.pl kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Jeśli potwierdzi się informacja o identyfikacji niewybuchu władze będą musiały przeprowadzić akcję wydobycia bomby, a następnie przetransportowania jej na poligon morski w celu zdetonowania. Najprawdopodobniej będzie się to wiązało z koniecznością ewakuacji ludności cywilnej podczas tej operacji oraz znacznego ograniczenia ruchu wodnego statków na drodze wodnej Bałtyk - Świnoujście - Szczecin.

Brytyjska bomba Tallboy (ang. wysoki chłopiec - red.) została po raz pierwszy użyta w czerwcu 1944 roku we Francji w bombardowaniach betonowych schronów dla łodzi podwodnych. Posłużyła także do ataku na niemiecki pancernik "Tirpitz", zaś w okolicach Szczecina miała być użyta do zbombardowania pancernika Lützow.

Pancernik nazywany kieszonkowym używany pod koniec wojny do celów szkolnych został zaatakowany przez 617 dywizjon bombowy RAF 16 kwietnia 1945 roku w Kanale Piastowskim i uszkodzony stanął na mieliźnie. Niedługo później został zniszczony przez Niemców.

W chwili bombardowania pancernik był zacumowany w okolicach dzisiejszej przeprawy promowej Karsibór, która zapewnia komunikację pomiędzy wyspami Wolin i Uznam.

WIDEO - Zaszyli w jej ciele długie narzędzie chirurgiczne. 33-latka zmarła Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, gs24.pl