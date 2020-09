Awaria "Czajki". Trzaskowski: będą dwa etapy naprawy

Tymczasowy przesył awaryjny na moście pontonowym musiał zostać uruchomiony ze względu na awarię kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". We wtorek rano na Facebooku Trzaskowski poinformował, że w ostatnich dniach trwały testy szczelności i zdolności przesyłu ścieków tymczasowym rurociągiem.

Dwa etapy naprawy

Podczas wtorkowej konferencji potwierdził, że ostateczne rozwiązanie naprawy systemu przesyłowego będzie realizowane w dwóch etapach.

- Po pierwsze, będzie przeciskana rura stalowa pod dnem Wisły, tak żeby już na początku grudnia móc doprowadzić do tego, że będzie ten pierwszy etap skończony i będzie można się przełączyć z tych rur, które są na moście pontonowym na tę rurę stalową - powiedział Trzaskowski.

Zaznaczył, że potem rozpocznie się drugi etap docelowej inwestycji. Prace będą polegały na przeciśnięciu drugiej rury i na podłączeniu jej pod cały system kanalizacyjny miasta i wybudowaniu odpowiednich przepompowni. - To rozwiązanie będzie gotowe pewnie na wiosnę przyszłego roku - powiedział Trzaskowski.

Praca "zacznie się na dniach"

- Wczoraj w nocy udało się podpisać umowę z Inżynierią Rzeszów, która będzie wykonywała ten pierwszy etap tej inwestycji i, tak jak mówiłem, mamy nadzieję, że on się zakończy na początku grudnia i można będzie się wtedy przełączyć z mostu pontonowego na tę rurę stalową - zapowiedział Trzaskowski i przekazał, że układanie stalowej rury przez Inżynierię Rzeszów "zacznie się na dniach".

ZOBACZ: Awaria "Czajki". Trzaskowski powołuje własną komisję

Jak mówił, dzięki decyzji PINB można było od razu przystąpić do prac związanych z naprawą przesyłu ścieków do "Czajki". Wyjaśnił jedocześnie, że umowa z Inżynierią Rzeszów została podpisana w oparciu o wcześniejsze prace koncepcyjne, jak również na podstawie przepisów awaryjnych wydanych przez PINB (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego), dzięki czemu można było od razu przystąpić do tych prac, bez uzyskiwania szeregu pozwoleń.

Demontaż całego systemu

- Jeżeli chodzi o samą naprawę tego tunelu, który się zepsuł, tutaj na mocy decyzji PINB-u, jest na to 48 miesięcy - powiedział. Zaznaczył, że będzie to bardzo skomplikowana operacja. - Dlatego, że trzeba będzie dokonać rozbiórki całego tego starego systemu przesyłowego - dodał. - Wiemy o tym, że błędów, zarówno koncepcyjnych, jak i wykonawczych, było na tyle dużo, że cały ten system trzeba będzie zdemontować i później będziemy się zastanowić, jak ten tunel wykorzystać - zauważył, dodając, że być może będzie tam wykorzystane rozwiązanie awaryjne.

ZOBACZ: Awaria "Czajki". Błaszczak: ta katastrofa była do przewidzenia, więc wojsko pobierze opłatę

Przekazał także, że "całkowite koszty ułożenia mostu pontonowego, czyli z rurami na nim położonymi i wynajmem pomp, wyniosły 40 mln zł". Przekazał także, że za wybudowanie stalowego rurociągu pod dnem Wisły, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy popłyną do oczyszczalni "Czajka", miasto zapłaci 35 mln zł. Dotyczy to pierwszego etapu przecisku nad dnem Wisły.

WIDEO: Rafał Trzaskowski o naprawie "Czajki"

Dopytany, czemu od razu nie podpisano umowy na drugi przecisk, wyjaśnił, że "jest to konstrukcja docelowa, bardzo skomplikowana i na pewno nie będziemy się śpieszyć jeśli chodzi o ten drugi etap". - Najważniejsze jest to, aby wykonać to w sposób rzetelny i bezpieczny - wskazał.

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia. Poprzednia awaria kolektorów nastąpiła rok temu, również pod koniec sierpnia.