"Sytuacja jest bardzo poważna". Trzaskowski zwołuje stołeczny sztab kryzysowy ws. koronawirusa

Według informacji przekazanych w sobotę przez resort zdrowia badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1584 osób. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 32 osoby. Od początku epidemii odnotowano 85,9 tys. zakażonych; zmarły 2424 osoby.

- Na poniedziałek zwołałem sztab kryzysowy w Warszawie, dlatego, że sytuacja jest bardzo poważna, musimy o tym rozmawiać - powiedział Trzaskowski w sobotę dziennikarzom przed rozpoczęciem obrad Rady Krajowej PO.

"Wygląda na to, że epidemia wraca"

- Rządzący zapewniali nas, że koronawirus jest w odwrocie, że właściwie już jest koniec epidemii. Myśmy ostrzegali jako samorządowcy od samego początku, niestety wygląda na to, że epidemia wraca. Mam nadzieję, że skutki nie będą poważne. My jako samorządowcy się przygotowujemy do tego, stąd ten sztab kryzysowy w poniedziałek - wyjaśnił prezydent stolicy.

Jak dodał, liczy też na współpracę z rządem w walce z koronawirusem, na to, że rządzący będą konsultować z władzami Warszawy swe posunięcia, by - jak powiedział - nie było takiej sytuacji, że informują samorządowców "w ostatniej chwili".