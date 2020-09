Hołownia: moment na ruch Trzaskowskiego już minął

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał Szymona Hołownię o to, czy rozmawiał ostatnio z Rafałem Trzaskowskim, który także zapowiadał powołanie swojego ruchu. - Nie mieliśmy okazji ostatnio rozmawiać - odpowiedział Hołownia. - Od wyborów rozmawialiśmy raz. To była rozmowa, w której powiedzieliśmy sobie, że jeśli pojawi się jakieś pole do merytorycznej współpracy, a on założy ruch, to możemy ze sobą współpracować - dodał.

- Naprawdę nie śledzę ruchów Rafała Trzaskowskiego i nie zastanawiam się, czy już przeszedł ten termin, czy nie - mówił Hołownia. - Miesiąc temu powiedziałbym, że jeszcze się tym zajmuję i próbuję śledzić. Od tego czasu tyle już słyszeliśmy zapowiedzi, że to powstaje, że będzie, że już nadchodzi, że trochę już się do tego przyzwyczailiśmy. Jak to powstanie, to będzie się można z tym układać, jak nie, to nie - stwierdził Hołownia, pytany o ruch Rafała Trzaskowskiego.

Jak dodał, "wydaje mi się, że moment na ruch Trzaskowskiego już minął".

Według pierwotnych planów Rafał Trzaskowski miał w minioną sobotę zdradzić szczegóły ruchu, którego robocza nazwa brzmi Nowa Solidarność. Awaria kolektora ściekowego w warszawskiej oczyszczalni "Czajka" spowodowała jednak, że przełożył to na inny termin.

