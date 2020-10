Liczba zgonów wzrosła w tym czasie o 16, do łącznie 9578. Dobę wcześniej odnotowano 2828 nowych infekcji.

W Niemczech w ciągu doby niemal podwoiła się liczba chorych. Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie zarejestrował na terenie całego państwa przez dobę do północy ze środy na czwartek 4058 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, czyli więcej niż kiedykolwiek od pierwszego tygodnia kwietnia.

Wielu w poważnym stanie to ludzie młodzi. Są i szpitale, które już nie maja leków i proszą pacjentów, by je kupowali na własny koszt.

- Obecna sytuacja bardzo mnie martwi, nie wiemy jak się ona rozwinie, ale możliwe, że będziemy mieć 10 tysięcy zachorowań dziennie - powiedział na konferencji prasowej Lothar Wieler z Instytutu Roberta Kocha.

Rekordy na Słowacji i w Czechach

Rekord padł również na Słowacji. W ciągu ostatniej doby wykryto tam 1037 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. To największy dzienny wzrost od początku epidemii. Premier Igor Matovicz zaapelował do rodaków o wsparcie najbardziej narażonych na zakażenie poprzez odpowiedzialne zachowanie.

Ciężka sytuacja jest również w Czechach, gdzie odnotowano w środę rekordową liczbę 5335 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 19 chorych.

U większości zakażonych osób choroba ma łagodny przebieg, ale rośnie liczba hospitalizowanych. We wtorek w szpitalach było 1563 osób. W stanie ciężkim jest 354 pacjentów.

WIDEO: Materiał "Wydarzeń"

Kolejki do testów w Rzymie

Niepokojące informacje płyną również z Włoch. Ostatniej doby zarejestrowano w tym kraju 4458 zakażeń koronawirusem. To najwyższy dobowy wzrost od pół roku, gdy był szczyt infekcji.

W Rzymie na test trzeba czekać nawet 12 godzin. Wszędzie wielokilometrowe kolejki aut i od dziś obowiązek noszenia maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej.

- Do tej pory w pandemii obowiązywał rygor, a każdy miał być odpowiedzialny. Jeśli to porzucimy to znajdziemy się wszyscy w kłopotach - ostrzegł premier Włoch, Giuseppe Conte.

Ponad 10 tys. zakażeń w Hiszpanii

Wysoka dynamika zakażeń utrzymuje się również w Hiszpanii, gdzie pomiędzy wtorkiem a środą zanotowano ponad 10 tys. zakażeń koronawirusem.

W środę rano na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu, najbardziej doświadczonego epidemią regionu kraju, rozpoczął się bezterminowy strajk pielęgniarzy i pielęgniarek domagających się przede wszystkim zwiększenia personelu hiszpańskich szpitali.

Nie jest to jednak jedyny problem, z którym muszą się zmierzyć tamtejsze władze. Wyższy Sąd Wspólnoty Autonomicznej Madrytu (TSJM) zakwestionował w czwartkowym orzeczeniu izolację społeczną obwiązującą w 10 miastach na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu. Izolacja została wprowadzona w piątek w związku z nasilającą się epidemią Covid-19.

Epidemia w Wielkiej Brytanii i we Francji

Epidemia koronawirusa nie odpuszcza również w Wielkiej Brytanii. W środę po południu brytyjski rząd poinformował o wykryciu 14 162 nowych przypadków zakażenia, a także 70 nowych zgonach z powodu Covid-19.

Brytyjczycy oczekują, że pierwsza szczepionka przeciwko COVID-19 pojawi się jeszcze pod koniec tego roku, a przynajmniej będzie dostępna na początku 2021 roku.

Wzrosty zakażeń koronawirusem obserwowane są również we Francji resort zdrowia poinformował w środę, że w ciągu ostatnich 24 godzin w kraju potwierdzono 18 746 nowych zakażeń. To prawie dwa razy więcej niż we wtorek, gdy wykryto 10 489 nowych infekcji.

Prezydent Emmanuel Macron oświadczył w środę, że trzeba iść w kierunku "większych restrykcji" w miejscach, gdzie koronawirus "rozprzestrzenia się za szybko". Wykluczył jednocześnie wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się.

Reakcja Komisji Europejskiej

W odpowiedzi na rosnącą liczbę nowych przypadków koronawirusa Komisja Europejska poinformowała w czwartek o podpisaniu umowy ramowej dotyczącej wspólnych zamówień na dostawę do 500 tys. dawek remdesiviru, którym leczeni są pacjenci z Covid-19.

- Gwarantujemy dziś dostęp do remdesiviru nawet 500 tysiącom pacjentów potrzebujących leczenia. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić dostępność bezpiecznego i skutecznego leczenia Covid-19. Dzięki naszym wspólnym unijnym zamówieniom dajemy krajom w całej Europie możliwość łączenia wysiłków i zapewnienia dostępu do niezbędnego sprzętu i leków - podkreśliła komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakidu.