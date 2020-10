Nowe powiaty z obostrzeniami. Minister zdrowia i premier o zmianach w strefach [OGLĄDAJ]

Obecnie na liście powiatów i miast objętych alertem znajduje się m.in. Warszawa. Ponadto na liście są powiaty: lubański, lipnowski, Włocławek, włodawski, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, łowicki, krakowski, garwoliński, makowski, Suwałki zambrowski, Słupsk, Mysłowice, nowomiejski i pleszewski.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał w środę, m.in. że Warszawa "niemalże z pewnością" od najbliższej soboty znajdzie się w strefie żółtej, a dodatkowymi obostrzeniami objętych będzie ponad 100 powiatów. W Programie Trzecim Polskiego Radia zapowiedź rzecznika potwierdził Kraska. - Tak, Warszawa będzie w żółtej strefie, mogę to powiedzieć - oświadczył wiceszef MZ.

Wiceminister Waldemar Kraska potwierdził też, że w strefach z dodatkowymi obostrzeniami znajdą się także inne duże miasta. Na razie nie zdradził, które. - Myślę, że koło godz. 12 to ogłosimy. Rzeczywiście duże miasta dość łatwo wchodzą w tej chwili w te duże żółte strefy, ponieważ trochę zaostrzyliśmy kryteria. Chcemy, aby w tych dużych aglomeracjach, gdzie jest duży kontakt międzyludzki, jeden kilometr zamieszkuje dużo ludzi, aby obostrzenia tam wchodziły wcześniej - powiedział w czwartek wiceminister. Jednak ostatecznie godzina rozpoczęcia konferencji została przesunięta o półtorej godziny.

Nowe obostrzenia w kolejnych miejscach

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną resort zdrowia zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń w strefach. W strefie czerwonej restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 6:00-22:00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Dodatkowo obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał już nie tylko w strefie czerwonej, ale również w żółtej. Nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa m.in. w lasach, parkach i na plażach.

Restrykcje mają także dotyczyć ograniczenia liczby osób biorących udział w przyjęciach okolicznościowych i w zgromadzeniach: w strefie czerwonej będzie to do 50 uczestników, w żółtej - do 75, w pozostałej części kraju - do 100 osób.

Resort zdrowia zapowiada też m.in., że każdy, kto nie nosi maseczki, będzie musiał - na żądanie policji lub straży gminnej - okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający m.in. całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne oraz niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo w głębokim.

Wyznaczona ma być też minimalna odległość między zgromadzeniami (np. przemarszami). Będzie ona musiała wynosić co najmniej 100 m, aby wyeliminować praktykę zgłaszania kilku zgromadzeń w jednym miejscu po to, aby obejść wymogi dotyczące liczby uczestników.

Rekordowa liczba zakażeń i zgonów

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 4280 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 76 chorych, w tym 68 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami, a 8 zmarłych nie miało innych chorób. To najwięcej zakażeń i zgonów od początku epidemii.

Łącznie od początku epidemii chorobę wykryto u 111 tys. 599 osób, zmarło 2867 z nich, a wyzdrowiało 76 tys. 490 chorych. W środę zanotowano 3003 nowych przypadków choroby i 75 zgonów. We wtorek stwierdzono zakażenie u 2236 osób i śmierć 58 chorych. W poniedziałek było to odpowiednio - 2006 i 29, w niedzielę 1934 i 26, a w sobotę było 2367 zachorowań i 34 zgony na COVID-19.

