Holenderska fundacja: za papier toaletowy pracujących w domu powinien płacić pracodawca

O wynikach jej analiz w środę informuje agencja Reutera. Według NIBUD pracodawca powinien też pokrywać koszty amortyzacji biurka i krzesła. Z wyliczeń fundacji wynika, że łącznie miałby dopłacać około 2 euro za każdy dzień roboczy.

ZOBACZ: Limity na papier toaletowy i środki dezynfekujące. Panika zakupowa na Wyspach

Jak oceniła agencja Reutera, takie obliczenia mogą się wydawać trywialne w czasie, gdy trwa pandemia, która zdarza się raz na sto lat, ale są one istotne, ponieważ eksperci przewidują, że zmniejszenie liczby pracowników w biurach może być trwałym dziedzictwem kryzysu.

As the world convulses in crisis, and tens of millions of us dig in for the long haul of working from home, one question looms large: who pays for the tea and toilet paper? https://t.co/g5iATO4WuV pic.twitter.com/CzpvfBWBus