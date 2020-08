Pracownicy Facebooka nie wrócą do biur. Amerykańskie korporacje wydłużają pracę zdalną

Amerykańscy pracownicy Facebooka na razie nie wrócą do swoich biur - zapowiedział Mark Zuckerberg. Jeszcze dalej poszedł technologiczny gigant Google, który zagwarantował swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej co najmniej do lipca 2021 roku.

- W związku z gwałtownym zwiększeniem liczby zachorowań w Stanach Zjednoczonych nie jesteśmy w stanie określić, kiedy nasze zespoły będą mogły powrócić do pracy w biurach firmy - powiedział szef Facebooka. - To niezwykle rozczarowujące, bo wygląda na to, że USA mogły zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii, gdyby tylko działania rządu były skuteczniejsze - dodał Zuckerberg.

Założyciel Facebooka stwierdził również, że spodziewa się, iż w ciągu dekady w jego firmie połowa zatrudnionych pracować będzie zdalnie.

Praca zdalna w Google

Jeszcze dalej poszedł technologiczny gigant Google, który zagwarantował swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej co najmniej do lipca 2021 roku. To pierwsza tak duża korporacja w USA, która w trakcie pandemii sformalizowała tak późny powrót do biur - pisze dziennik "Wall Street Journal".



- Aby dać pracownikom możliwość planowania z wyprzedzeniem, przedłużamy naszą globalną opcję pracy zdalnej do 30 czerwca 2021 r. dla tych, którzy nie muszą być w biurze - obwieścił dyrektor generalny Google Sundar Pichai.

Firma zezwoliła także swoim pracownikom na to, by podpisywali nowe umowy najmu na 12 miesięcy, gdziekolwiek chcą zamieszkać - odnotowuje "WSJ".



Przy decyzji Google brał pod uwagę to, że niektórzy z zatrudnionych to rodzice, a nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób będzie wyglądać edukacja w nowym roku.



Możliwość pracy zdalnej do końca czerwca 2021 roku dotyczy ok. 200 tys. osób zatrudnionych w większości biur firmy, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Indiach i Brazylii. Do tej pory Google mówił swoim pracownikom, że mogą spodziewać się powrotu do biur w styczniu.

Pracownicy Twittera mogą nie wracać w ogóle



"WSJ" zauważa, że to pierwsza tak duża korporacja w USA, która sformalizowała tak późny powrót do biur. Dziennik ocenia, że decyzja ta z pewnością wywrze nacisk na innych gigantów technologicznych, z których wiele na termin powrotu do biur obrało styczeń.



Większość firm z Doliny Krzemowej wysłała pracowników do domu w marcu. W trakcie epidemii pracodawcy próbują zapewnić bezpieczeństwo pracowników wraz z ponownym otwarciem gospodarki.

Pracownicy Twittera nie muszą w ogóle wracać do biura, na stałe - nawet po pandemii - mogą pracować zdalnie. Tak ogłosił w maju szef tej firmy Jack Dorsey.



W sposób zdalny pracuje także większości osób zatrudnionych w waszyngtońskich organizacjach pozarządowych. Te nie powrócą do swojego normalnego trybu pracy co najmniej do jesieni. Spekuluje się, że realnym terminem powrotu do pracy w biurach jest w amerykańskiej stolicy dopiero początek 2021 roku.



Z powodu masowej pracy zdalnej w centrach wielkich amerykańskich miast panuje zdecydowanie mniejszy ruch niż przed wybuchem epidemii. Długi harmonogram powrotu do biur dotyczy głównie tych firm, które mają swoje siedziby w wysokich wieżowcach. Zazwyczaj przebywają w nich setki czy tysiące osób, które gromadzą się na niedużym obszarze sal konferencyjnych czy wind.

