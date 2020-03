Amerykanie szturmują granicę z Meksykiem. Kupują papier toaletowy

Stacja WKBN 27 News zwróciła uwagę, że Amerykanie "zalewają" przygraniczny meksykański stan Kalifornia Dolna. To reakcja wywołana pustymi półkami w sklepach i strachem przed brakiem podstawowych produktów. Najszybciej "znikają" paczki papieru toaletowego, mydło i środki higieniczne.

Sklepy wprowadzają reglamentację

Pracownicy sklepu magazynowego Costco w Tijuanie donoszą, że w ostatnich dniach panuje wzmożony ruch. Klienci wykorzystują wszystkie dostępne sklepowe wózki - jest ich ponad 600.

- Podróże przez granice są dla nas wyzwaniem, ale będziemy próbować dalej - zapewnia Maria Castro, jedna z klientek, pracująca na co dzień w amerykańskim Costco - w Fullerton. Dodaje, że jej sklep ma problem z systematycznym uzupełnianiem zapasów. Podróż za granicę w jedną stronę zabiera jej dwie godziny, jednak tylko w Meksyku jest w stanie kupić m.in. jedzenie w puszkach, ryż i wodę.

Przez nagłe zainteresowanie niektóre przygraniczne sklepy już wprowadziły reglamentacje na wybrane produkty. W supermarkecie Calimax kupujący może kupić maksymalnie cztery sztuki danego artykułu.

Z powodu ograniczeń przy granicy kwitnie handel "obwoźny". W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia i filmu "sprzedawców", którzy oferują oczekującym na przejazd papier toaletowy "na sztuki".

Plany "ochrony" granic

Z informacji "The New York Times" wynika, że problem z przekroczeniem meksykańsko-amerykańskiej granicy, w niedługim czasie mogą mieć migranci i osoby szukające azylu. Czterech urzędników administracji Donalda Trumpa miało potwierdzić, że Biały Dom wkrótce ogłosi nowe zasady wprowadzane w związku z pandemią koronawirusa. Według regulacji, osoby dotychczas trafiające do ośrodków imigracyjnych, będą od razu kierowane do najbliższego punktu granicznego i odsyłane z powrotem do Meksyku.

Do tej pory w Meksyku odnotowano 118 przypadków zarażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby potwierdzono też pierwszy w kraju zgon pacjenta z Covid-19.

W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby odnotowano 2089 przypadków. Łącznie koronawirusem zakażonych jest ponad 11 tys. osób. Z powodu pandemii zmarło 161 osób.

