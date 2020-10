Kolejny w ostatnich dniach rekord nowych przypadków koronawirusa w Polsce. W sobotę odnotowano 2367 zakażeń, zmarły 34 osoby. Testy potwierdziły wirusa u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Co raz więcej wiadomo o stanie zdrowia prezydenta USA Donalda Trumpa, który jest hospitalizowany. Czytaj Raport Dnia.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią i jej skutkami.

Coraz więcej zakażeń

Mamy 2367 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia;

Zmarło kolejnych 34 chorych na Covid-19;

Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 98 tys. 140, a zgonów do 2604 osób;

Najwięcej nowych zakażeń jest w województwach: małopolskim (290), mazowieckim (277), pomorskim (244);

W szpitalach przebywa 2805 osób, w tym 179 pacjentów jest pod respiratorem;

Kwarantanną objęto 158 tys. 38 osób, a nadzorem epidemiologicznym 21 tys. 464;

Liczba chorych, którzy wyzdrowieli zwiększyła się do 72 tys. 209 osób.

Rzecznik MZ: musimy się przyzwyczaić

"Nic się nadal nie zmienia w przebiegu epidemii. Cały czas mamy w większości przypadki rozproszone. Nie ma dużych ognisk" - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz;

"Musimy niestety w najbliższych dniach i tygodniach przyzwyczaić się do tych wyników" - dodał;

Rzecznik przekazał, że w przypadku kolejnych dużych wzrostów należy spodziewać się przywrócenia obostrzeń.

Prezydent Wrocławia zakażony

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował na Facebooku o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa;

Samorządowiec podkreślił, że czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów;

"Zgodnie z procedurą, muszę zostać przez 10 dni na kwarantannie" - napisał;

Sutryk podał, że będzie kontynuował pracę zdalną z izolacji.

Rekordy u sąsiadów. Stan wyjątkowy w Czechach

Na Ukrainie wykryto 4661 zakażeń koronawirusem, 92 chorych zmarło - to najwyższe dobowe bilanse;

Od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 222 tys. 322 osób, zmarło 4353 chorych;

Z kolei ministerstwo zdrowia Czech poinformowało o kolejnym rekordowym wzroście liczby zakażonych koronawirusem;

Czechy potwierdziły 3793 nowe przypadki, o 300 więcej niż w czwartek, kiedy odnotowano poprzednią najwyższą liczbę infekcji;

W poniedziałek w Czechach zacznie obowiązywać stan wyjątkowy związany z rozprzestrzenianiem się Covid-19.

Stan zdrowia Donalda Trumpa

"Dziś rano prezydent radzi sobie znakomicie" - przekazał lekarz Białego Domu Sean Conley po 72 godzinach od potwierdzenia zakażenia koronawirusem u Donalda Trumpa;

Od piątkowego wieczoru prezydent USA przebywa w szpitalu pod Waszyngtonem, gdzie ma spędzić kilka dni;

Prezydentowi podano lek Remdesiwir, a także przeciwciała - eksperymentalny lek firmy Regeneron;

Przez ostatnią dobę niektóre objawy u prezydenta miały być "bardzo niepokojące" - poinformowała agencja AP;

Trumpowi podano tlen, a jego stan poprawił się po przyjęciu do szpitala - podała AP;

Jego żona "Melania Trump czuje się dobrze i nie ma żadnych niepokojących objawów" - przekazał Conley.

Pogarsza się stan zdrowia Poroszenki

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, choruje na Covid-19;

Ukraiński polityk został hospitalizowany;

Były przywódca ma obustronne zapalenie płuc;

Zakażenie koronawirusem wykryto też u córki Poroszenki.

Bond przesunięty

Producenci filmu "Nie czas umierać" poinformowali o przesunięciu premiery na 2 kwietnia 2021 r.;

To 25. część filmowego cyklu o przygodach agenta 007 - Jamesa Bonda;

Film miał trafić do polskich kin 3 kwietnia tego roku;

Światowa premiera obrazu ma odbyć się dzień wcześniej.

