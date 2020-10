Na nowego Bonda jeszcze poczekamy. Przesunięto premierę kolejny raz

Film "No Time To Die" miał trafić do polskich kin 3 kwietnia tego roku. Światową premierę zaplanowano dzień wcześniej.

Premiera rok później

Producenci filmu już raz podjęli decyzję po "starannym rozważeniu i dokładnej ocenie globalnego rynku filmowego", że przeniosą premierę na jesień. Teraz już wiadomo, że fani Jamesa Bonda będą musieli poczekać do kolejnej wiosny.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, today announced the release of NO TIME TO DIE, the 25th film in the James Bond series, will be delayed until 2 April 2021 in order to be seen by a worldwide theatrical audience. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3