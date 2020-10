Spółki giełdowe amerykańskich krezusów we wrześniu mocno potaniały. To sprawiło, że Jeff Bezos, które pod koniec sierpnia został pierwszym człowiekiem z majątkiem przekraczającym 200 miliardów dolarów już kilka dni później znalazł się poniżej tej granicy.

Amazon i cała reszta

Jednak dla najbogatszych przedsiębiorców na świecie zmiana stanu posiadania o parę miliardów dolarów to żaden problem. W ciągu kilku powakacyjnych tygodni majątek Jeffa Bezosa trochę stopniał z powodu wahań na amerykańskiej giełdzie. Wystarczyło zaledwie kilka dni w końcówce września i część strat została odrobiona. Według indeksu Bloomberg Billionaires wartość majątku netto Jeffa Bezosa wzrosła w odstępie kilkudziesięciu godzin o 3,98 miliarda dolarów i jest teraz na poziomie 190 miliardów.

W ciągu tych samych kilku dni Elon Musk poprawił swój stan majątkowy o 4,19 miliarda dolarów. Tak, jak w przypadku Amazona Jeffa Bezosa, we wrześniu na Wall Street doszło do poważnej korekty ceny akcji Tesli należącej do Muska.

W sumie jednak liderzy światowej listy bogaczy mają powody do zadowolenia. Można nawet powiedzieć, że odnoszą korzyść z Covid-19 i globalnego kryzysu gospodarczego. Wiele wskazuje na to, że akcje ich spółek na giełdzie w Stanach Zjednoczonych zostały „napompowane” świeżo wydrukowanymi dolarami przez amerykański bank centralny.

Nadal w czołówce światowego rankingu znajduje Bill Gates, który jest tuż za plecami Bezosa, a na czwartą pozycję awansował Mark Zuckerberg z Facebooka.

Najbogatszy Azjata

Warto zwrócić wagę także na majątek indyjskiego miliardera i prezesa Reliance Industries Limited (RIL), Mukesha Ambaniego. Wszystkie jego aktywa są wyceniane na 85,7 miliarda dolarów. Nadal jest on piątym najbogatszym człowiekiem na świecie i najzamożniejszym Azjatą.

W dalszej części listy znaleźć się też i inni mieszkańcy Indii: Azim Premji, Gautam Adani i Shiv Nadar. Co ciekawe, zostali umieszczeni w rankingu Bloomberga jeden po drugim. Premji na miejscu 57., Adani na 58., a Nadar na 59.

TOP 10 najbogatszych:

Jeff Bezos - 190 mld dol. Bill Gates - 123 mld dol. Elon R Musk - 108 mld dol. Mark Zuckerberg - 101 mld dol. Mukesh Ambani - 85,7 mld dol. Bernard Arnault - 84,0 mld dol. Warren Buffett - 80,3 mld dol. Steve Ballmer - 76,5 mld dol. Larry Page - 71,5 mld dol. Larry Ellison -70,7 mld dol.

Warto dodać, że wyceny majątków wynikają najczęściej z wartości akcji, jakie posiadają miliarderzy. Ich fizyczne aktywa - nieruchomości, dzieła sztuki, samochody - są łącznie warte dużo mniej.

