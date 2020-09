Najbogatsze rodziny na świecie. Zarabiają 3 miliony dolarów na godzinę

Najzamożniejszą rodziną świata są Waltonowie, do których należy Walmart. Mają aktywa o wartości 215 miliardów dolarów. Przez ostatnie 12 miesięcy powiększali swój majątek o prawie 3 miliony dolarów na godzinę.

Listę najbogatszych rodów globu stworzyli dziennikarze magazynu biznesowego Bloomberg i przy okazji doszli do wniosku, że pandemia większości krezusów nie osłabiła finansowo.



Saudowie dopiero na 4. miejscu



Waltonowie przez rok powiększyli swój majątek o 25 miliardów dolarów. Na ich finansowym liczniku jest już 215 miliardów dolarów. Punktem wyjścia dla rodzinnej fortuny jest Walmart - sieć amerykańskich supermarketów założona przez Sama Waltona w 1962 roku.



Waltonów goni ród Marsów, który jednak może pochwalić się sumą "tylko" 120 miliardów dolarów. Mars Inc., to amerykańska korporacja zajmująca się produkcją i sprzedażą czekolady, dań gotowych, napojów, jedzenia dla zwierząt oraz gum do żucia i słodyczy cukrowych.



Dalej na liście uplasowała się rodzina Kochów (109,7 miliarda dolarów). Ich korporacja, Koch Industries, to konglomerat obejmujący spółki produkujące m.in. ropę naftową, środki chemiczne, asfalt, nawozy sztuczne, a nawet pieluszki dla dzieci.

Dopiero na 4. miejscu lokują się Saudowie (92 miliardy dolarów), czyli ród panujący w Arabii Saudyjskiej. Następna jest familia Ambani (81,3 miliarda dolarów), która stoi za indyjskim międzynarodowym konglomeratem z siedzibą w Bombaju. Firmy tej rodziny zajmują się energią, petrochemią, tekstyliami, zasobami naturalnymi, handlem detalicznym i telekomunikacją.



Trzeba jednak zaznaczyć, że badanie Bloomberga nie obejmuje majątków pierwszego pokolenia i środków kontrolowanych przez jednego spadkobiercę. Dlatego właśnie na liście brakuje Jeffa Bezosa i Billa Gatesa. Przypomnijmy, że majątek tego pierwszego jest szacowany teraz na 200 miliardów dolarów, co oznacza, że jest niewiele mniejszy od stanu posiadania Waltonów. Bloomberg przyznał też, że nie umieścił w rankingu rodzin, których majątków nie był w stanie przeanalizować.



Sztuka pomnażania majątków



Wiele z najbogatszych rodzin świata próbuje rozkładać swojej inwestycje w różnych branżach. Kochowie, choć w dużej mierze działają w sektorze przemysłowym, zajmują się również nieruchomościami. W maju 2020 roku zainwestowali aż 200 milionów dolarów na rynku domów do wynajęcia w Stanach Zjednoczonych.

Pomimo globalnej recesji, większość najbogatszych rodzin na świecie nie ponosi strat, a nawet bogaci się. Są jednak wyjątki. Majątek wspomnianych Kochów przez ostatnie 12 miesięcy zmalał o 15 miliardów dolarów. Z kolei obecny klimat polityczny w Hongkongu miał negatywny wpływ na imperium nieruchomości Kwoków (23. miejsce, 30,4 miliarda dolarów).



Rozczarowani mogą być zwolennicy teorii spiskowych. Na liście Bloomberga zabrakło rodu Rothschildów, legendarnej żydowskiej familii, która słynie z działalności na rynku finansowym. Albo ich majątek mocno stopniał, albo słynny magazyn biznesowy zaliczył ich do grona rodzin, których fortuna jest trudna do oszacowania.



Jacek Walewski