TOP 10 najbogatszych aktorów. "The Rock" nie ma sobie równych

Na szczycie listy najlepiej zarabiających aktorów świata po raz drugi z rzędu znalazł się Dwayne "The Rock" Johnson. Od 1 czerwca 2019 roku do 1 czerwca tego roku zarobił ponad 87 milionów dolarów. Tak wielka kwota trafiła do jego zeznania podatkowego dzięki m.in. zagraniu głównej roli w nowej części "Jumanji".

Listę przygotował magazyn "Forbes" i udowodnił, że w czasie gdy świat mierzył się z koronawirusem i kryzysem gospodarczym, topowi artyści nie mogli narzekać na kwoty wpływające na ich konta.

Aktor i influencer

"The Rock" Johnsonowi pomnażać majątek pomaga współpraca z firmą Under Armour, amerykańską marką sportową, z którą podpisał kontrakt jeszcze w 2016 roku. Oprócz tego reklamował Apple i norweską markę wody butelkowanej Voss, w której to spółce ma udziały. W tej chwili jest też najlepiej opłacanym influencerem na Instagramie.

"The Rock" umiejętnie zajął miejsce kinowych twardzieli pokroju Arnolda Schwarzeneggera czy Sylwestra Stalone’a i wprowadził kino akcji w nową epokę. Zaczynał karierę od dość tandetnych produkcji pokroju "Mumii", by ostatecznie stać się twarzą filmowych przebojów z cyklu "Szybcy i wściekli".

– Dwayne "The Rock" Johnson miał niesamowity rok, nadal dominuje w Hollywood przebojami kinowymi, w tym serią "Fast & Furious" i drugą częścią "Jumanji" – powiedział BBC Mike Bandar, współzałożyciel Hopper HQ.

W czołówce sami twardziele

Kolejne miejsca w klasyfikacji magazynu "Forbes" należą do innych twardzieli: odtwórcy roli Deadpoola, Ryana Reynoldsa (71,5 miliona dolarów), Marka Wahlberga (58 milionów) i Bena Afflecka (55 milionów). Na piątej pozycji znalazł się kolega "The Rocka" z planu "Szybkich i wściekłych", czyli Vin Diesel z zarobkiem w wysokości 54 milionów dolarów.

Co ciekawe, kolejne miejsce należy do Akshay’a Kumara (48,5 miliona), aktora z Bollywood. TOP 10 domykają zaś Lin-Manuel Miranda (45,5 miliona), Will Smith (44,5 miliona), Adam Sandler (41 milionów) i gwiazdor azjatyckiego kina akcji Jackie Chan (40 milionów).

