Emerytowana nauczycielka i dorosły syn okupują cudze mieszkanie

Małżeństwo z Łodzi walczy z dzikimi lokatorami. Mieszkanie zajmuje emerytowana nauczycielka i jej syn. – To doktor nauk, który skończył prawo. Jest znakomicie obeznany w tym, na co pozwala mu ustawa lokatorska i perfidnie to wykorzystuje – mówi właściciel mieszkania. Doszło do tego, że to jego policja wyprowadziła z bloku w kajdankach, a dzicy lokatorzy zostali. Materiał "Interwencji".