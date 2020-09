Okrutne traktowanie małp w laboratorium badawczym. Były narażone na ciągłe cierpienie

Materiały audiowizualne, w tym opublikowany na YouTube film, zebrane podczas sześciomiesięcznego prowadzonego pod przykryciem śledztwa przez aktywistę organizacji PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) pokazują małpy naczelne traktowane z okrucieństwem i pogardą - czytamy na stronie stowarzyszenia.

ZOBACZ: Przerażone małpy i koty bez skóry na łapach. Drastyczne praktyki niemieckiego laboratorium

Małpy były przez wiele lat przetrzymywane w warunkach pozbawiających je możliwości zaspokojenia swoich najbardziej podstawowych potrzeb, w ciasnych drucianych klatkach umieszczonych w pomieszczeniach bez okien - opisuje laboratorium wydany we wrześniu raport z dochodzenia.

This mother monkey attempted to console her baby after experimenters tattooed them — but this family will soon be permanently separated.



Take action for nearly 2,000 monkeys who are held prisoner at @wnprc: https://t.co/SOSmiTuI13 pic.twitter.com/xJerj0Gsyj