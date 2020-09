Atak nożownika w centrum Paryża

Dwie ranne osoby w ciężkim stanie zostały hospitalizowane – informuje stacja BFM TV.

Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia w okolicy dawnej siedziby "Charlie Hebdo", a także okolice obecnej redakcji, na której adres przyszła podejrzana paczka.

Sprawca ataku o wyglądzie indyjsko-pakistańskim uciekł w kierunku stacji metra, prawdopodobnie wraz z innym mężczyzną biorącym udział w ataku - podała BFM TV, powołując się na informacje od świadków.

Policja zaleca unikanie tego obszaru.

Aresztowano jedną osobę

Około godziny 12.45, niespełna godzinę po ataku, na schodach Opery Bastille aresztowano mężczyznę ze śladami krwi na ubraniu. Policja nie wyklucza, że może być jednym z dwóch napastników biorących udział w ataku.

Inne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Na miejsce wysłano brygadę kryminalną oraz Brygadę Badawczo-Interwencyjną (BRI).

