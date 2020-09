28-letni Damian K. otrzymał kilka ciosów nożem od starszego o niemal 60 lat Stanisława Z., mieszkańca Frysztaka (woj. podkarpackie). Starzec zaatakował go, ponieważ podejrzewał, że Damian K. okradł go z pieniędzy. Młodszy mężczyzna trafił do szpitala w stanie ciężkim, a 85-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.