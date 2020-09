Siedział 20 lat w więzieniu. Zaatakował nożem, bo nie dostał papierosów [WIDEO]

- Mamy informację, że pokrzywdzony przeżył i znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej - poinformowała w środę Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Jak dowiedziały się "Wydarzenia" stan rannego jest stabilny.

Zamknęli skrzyżowanie dla śmigłowca

Zgłoszenie o rannym 58-latku na rynku w Skwierzynie policja otrzymała we wtorek około godz. 19. Zaczepił go inny mężczyzna, który miał prosić o papierosy. Gdy ich nie dostał wpadł w szał. Zaatakowany z raną kłutą klatki piersiowej był reanimowany, a następnie śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala w Gorzowie. Aby maszyna mogła wylądować zamknięto główne skrzyżowanie w mieście.

Świadkowie twierdzą, że ofiara wyszła z lokalu gastronomicznego.

- Wyszedł lokalu, wtedy ten go zaczepił, poprosił o papierosa. On mu powiedział, że nie - mówi pani Katarzyna, z którą rozmawiały "Wydarzenia".

Mieszkańcy, którzy widzieli zdarzenie, wezwali karetkę. Ambulans jechał z oddalonego o 30 kilometrów Gorzowa. Jako pierwsi na miejscu byli jednak miejscowi strażacy ochotnicy, którzy rozpoczęli udzielanie pomocy przedmedycznej. Wśród nich był - także strażak - Wojciech Kowalewski, wiceburmistrz Skwierzyny.

Wiceburmistrz Skwierzyny: Tracił przytomność

- Mężczyzna tracił przytomność, jednak jego parametry życiowe były cały czas monitorowane. Mdlał nam - powiedział w Polsat News Wojciech Kowalewski. Na chodniku zostały jeszcze ślady krwi.

Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania nożownika.

- Po około godzinie, dzięki pomocy świadków, policjanci zatrzymali mieszkańca Skwierzyny, który może mieć związek z tym wydarzeniem. Był pijany. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany i wówczas być może poznamy więcej szczegółów na temat przebiegu całego zdarzenia - poinformowała Polsat News Justyna Łętowska.

W środę rano funkcjonariusze przeczesywali centrum Skwierzyny. Policjanci szukali noża użytego podczas napaści.

Za próbę zabójstwa mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia lub dożywocie.

Dorota Wleklik/hlk/ Polsat News, Polsat News, PAP